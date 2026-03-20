Генштаб підтвердив ураження літака А-50 та низки військових об'єктів РФ

Сили оборони України пошкодили російський літак А-50 та завод у Алчевську. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Головні тези:
- Сили оборони України завдали уражень по важливих об'єктах російського агресора, включаючи літак А-50 та військовий завод у Алчевську.
- Об'єкти Алчевського металургійного комбінату та полігону “Восточний” були серед уражених, що призвело до значних збитків для ворога.
ЗСУ уразили російський літак А-50 та військовий завод у Алчевську
У ніч на 20 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах російського агресора.
Зокрема, уражено об'єкти Алчевського металургійного комбінату на ТОТ Луганської області. Підприємство задіяне у виготовленні корпусів артилерійських снарядів (виливка та первинна обробка заготовок великого калібру), а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії.
Також уражено інфраструктуру полігону "Восточний" (Новопетрівка, ТОТ Запорізької обл.).
Уточнено результати ураження 17 березня 2026 року об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область, рф). Додатково підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Він знаходився на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію.
Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу окупантів до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України.
