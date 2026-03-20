Генштаб підтвердив ураження літака А-50 та низки військових об'єктів РФ

ЗСУ уразили російський літак А-50 та військовий завод у Алчевську

У ніч на 20 березня Сили оборони України завдали уражень по важливих об’єктах російського агресора.

Зокрема, уражено об'єкти Алчевського металургійного комбінату на ТОТ Луганської області. Підприємство задіяне у виготовленні корпусів артилерійських снарядів (виливка та первинна обробка заготовок великого калібру), а також у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії.

Також уражено інфраструктуру полігону "Восточний" (Новопетрівка, ТОТ Запорізької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Уточнено результати ураження 17 березня 2026 року об'єктів 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область, рф). Додатково підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Він знаходився на території підприємства на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію.

Сили оборони України продовжать завдавати ураження по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу окупантів до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України.