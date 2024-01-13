Евросоюз планирует миссию по обеспечению безопасности морского сообщения в Красном море от нападений хуситов. В ее рамках Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море.

Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен" в рамках миссии ЕС против хусидов

По данным издания, фрегат "Гессен" должен отправиться в Красное море 1 февраля.

Корабль оснащен радиолокационной разведкой, способной обнаруживать 1000 целей одновременно, зенитными ракетами и имеет на борту боевые вертолеты.

Совсем недавно фрегат провел шесть месяцев в Северном море и Арктике в рамках учений НАТО и для сдерживания России.

Удар по Йемену

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и обучение хуситов. В результате одного из ударов возник пожар, видео которого появилось в сети.