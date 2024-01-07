Глава МИД Италии призвал Европейский союз к созданию собственной армии
Категория
Мир
Дата публикации

Глава МИД Италии призвал Европейский союз к созданию собственной армии

ЕС
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Европейский союз должен сформировать собственную объединенную армию, которая играла бы роль в поддержке мира, а также предотвращала бы конфликты.

Глава МИД Италии призвал Европейский союз к созданию собственной армии

По словам Таяни, более тесное сотрудничество ЕС в сфере обороны является приоритетом для возглавляемой им партии "Вперед, Италия". Если блок хочет быть миротворцем в мире – ему нужна армия, которая будет являться фундаментальной предпосылкой для того, чтобы иметь эффективную европейскую внешнюю политику.

В мире с такими мощными игроками, как США, Китай, Индия, Россия – с кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона – итальянские, немецкие, французские или словенские граждане могут быть защищены только тем, что уже существует, а именно Европейским союзом, – добавил он.

Единый президент

В частности, Таяни убежден в том, что ЕС, состоящий из 27 стран, должен упорядочить свое руководство и иметь единого президента вместо нынешней структуры, состоящей из председателя Европейского совета и председателя Европейской комиссии.

Вступление Украины в ЕС

14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок.

Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето. Переговоры лидеров ЕС продолжались более трех часов, а начало саммита откладывали из-за позиции Будапешта. Однако на момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.

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