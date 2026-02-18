Глобальное потепление несет Европе экзотическую тропическую болезнь

Из-за глобального потепления комары, переносящие болезненную тропическую болезнь чикунгунья, могут распространиться на 29 стран Европы. Случаи болезни уже начинают фиксировать в некоторых государствах.

Ученые говорят, что минимальная температура, при которой в Европе может появиться болезнь, на 2,5°C ниже предыдущих оценок.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The Journal of Royal Society Interface.

Вирус чикунгунья впервые обнаружен в 1952 году в Танзании. Тогда патоген, переносимый зараженными комарами, ограничивался тропическими регионами, где ежегодно регистрируют миллионы случаев инфицирования.

У зараженных болезнь вызывает сильную и длительную боль в суставах, которую описывают как чрезвычайно изнурительную и такую, что может привести к летальным случаям у маленьких детей и пожилых людей.

Кроме того, симптомы могут включать:

лихорадку;

отек суставов;

боли в мышцах;

головные боли;

тошноту;

усталость;

сыпи.

До 40% людей, переживших болезнь даже после пяти лет после выздоровления страдают от артрита или очень сильной боли в суставах.

Против вируса существуют две вакцины, получившие одобрение в нескольких странах и/или рекомендованные для использования для людей из групп риска. Однако эти препараты широко не применяют.

Специфического лечения чикунгунья нет. Обычно пациентам помогают облегчить симптомы жаропонижающих и обезболивающих препаратов.

В последние годы в десяти европейских странах зафиксировали небольшое количество случаев инфицирования вирусом. Однако в 2025 году Францию и Италию поразили масштабные вспышки — болезнь диагностировали у сотен человек. Поделиться

Из-за климатического кризиса температура воздуха, в частности, в Европе, повышается. Поэтому азиатские тигровые комары, которые переносят многие недуги, в частности вирус чикунгунья, распространяются на север Европы.

Ученые проанализировали 49 предварительных исследований, чтобы впервые определить период инкубации комаров в полном диапазоне температур. Они обнаружили, что пороговая температура для передачи патогена составляет 13-14°C.

Раньше минимальную температуру оценивали на уровне 16-18°C. Это означает, что риск вспышек чикунгунья возможен в большем количестве регионов Европы, чем считалось до сих пор.

Темпы потепления в Европе примерно в два раза превышают темпы глобального потепления. Нижний температурный предел для распространения вируса имеет большое значение, поэтому наши новые оценки достаточно шокируют. Распространение болезни на север — это только вопрос времени, — говорит ведущий автор исследования Сандип Тегар из Центра экологии и гидрологии Великобритании.

Например, вирус может циркулировать более шести месяцев в году в Испании, Португалии, Италии и Греции. В течение трех-пяти месяцев — в Бельгии, Франции, соседних с Украиной Румынии, Польше, Венгрии и других государствах.

Инфекция сможет в течение менее трех месяцев распространяться в Финляндии, Норвегии, Швеции и нескольких других странах. Поделиться

В Европе вспышки возникают из-за возвращения инфицированных туристов из тропических регионов. Зараженных кусают местные тигровые комары, которые потом распространяют патоген дальше.