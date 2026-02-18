Глобальное потепление несет Европе экзотическую тропическую болезнь

Из-за глобального потепления комары, переносящие болезненную тропическую болезнь чикунгунья, могут распространиться на 29 стран Европы. Случаи болезни уже начинают фиксировать в некоторых государствах.
Главные тезисы
- Из-за глобального потепления комары, переносящие вирус чикунгунья, могут распространиться на 29 стран Европы.
- Инфекция вызывает сильные боли в суставах, мигранты и повышение температуры воздуха способствуют распространению болезни в регионе.
Тропическая болезнь чикунгунья может распространиться на 29 стран Европы
Ученые говорят, что минимальная температура, при которой в Европе может появиться болезнь, на 2,5°C ниже предыдущих оценок.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The Journal of Royal Society Interface.
Вирус чикунгунья впервые обнаружен в 1952 году в Танзании. Тогда патоген, переносимый зараженными комарами, ограничивался тропическими регионами, где ежегодно регистрируют миллионы случаев инфицирования.
У зараженных болезнь вызывает сильную и длительную боль в суставах, которую описывают как чрезвычайно изнурительную и такую, что может привести к летальным случаям у маленьких детей и пожилых людей.
Кроме того, симптомы могут включать:
лихорадку;
отек суставов;
боли в мышцах;
головные боли;
тошноту;
усталость;
сыпи.
До 40% людей, переживших болезнь даже после пяти лет после выздоровления страдают от артрита или очень сильной боли в суставах.
Против вируса существуют две вакцины, получившие одобрение в нескольких странах и/или рекомендованные для использования для людей из групп риска. Однако эти препараты широко не применяют.
Специфического лечения чикунгунья нет. Обычно пациентам помогают облегчить симптомы жаропонижающих и обезболивающих препаратов.
Из-за климатического кризиса температура воздуха, в частности, в Европе, повышается. Поэтому азиатские тигровые комары, которые переносят многие недуги, в частности вирус чикунгунья, распространяются на север Европы.
Ученые проанализировали 49 предварительных исследований, чтобы впервые определить период инкубации комаров в полном диапазоне температур. Они обнаружили, что пороговая температура для передачи патогена составляет 13-14°C.
Раньше минимальную температуру оценивали на уровне 16-18°C. Это означает, что риск вспышек чикунгунья возможен в большем количестве регионов Европы, чем считалось до сих пор.
Темпы потепления в Европе примерно в два раза превышают темпы глобального потепления. Нижний температурный предел для распространения вируса имеет большое значение, поэтому наши новые оценки достаточно шокируют. Распространение болезни на север — это только вопрос времени, — говорит ведущий автор исследования Сандип Тегар из Центра экологии и гидрологии Великобритании.
Например, вирус может циркулировать более шести месяцев в году в Испании, Португалии, Италии и Греции. В течение трех-пяти месяцев — в Бельгии, Франции, соседних с Украиной Румынии, Польше, Венгрии и других государствах.
В Европе вспышки возникают из-за возвращения инфицированных туристов из тропических регионов. Зараженных кусают местные тигровые комары, которые потом распространяют патоген дальше.
До сих пор холодные зимы были своеобразным барьером против вспышек, однако ученые начинают наблюдать активность тигровых комаров в Европе в течение всего года. Следовательно, риски распространения тропических болезней повышаются.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-