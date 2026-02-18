Глобальне потепління несе Європі екзотичну тропічну хворобу
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Глобальне потепління несе Європі екзотичну тропічну хворобу

комар
Джерело:  The Guardian

Через глобальне потепління комарі, які переносять болісну тропічну хворобу чикунгунья, можуть поширитися на 29 країн Європи. Випадки недуги вже починають фіксувати в деяких державах.

Головні тези:

  • Глобальне потепління спричиняє розповсюдження хвороби чикунгунья в Європі через зміну клімату та міграцію комарів.
  • Вірус чикунгунья може призвести до тривалого болю у суглобах, виснажливості та навіть летальних наслідків.
  • Інфекція поширюється через укуси тигрових комарів, які можуть активно діяти протягом всього року у Європі внаслідок підвищення температури повітря.

Тропічна хвороба чикунгунья може поширитися на 29 країн Європи

Вчені кажуть, що мінімальна температура, за якої в Європі може з'явитися хвороба, на 2,5°C нижча за попередні оцінки.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в The Journal of Royal Society Interface.

Вірус чикунгунья вперше виявлено у 1952 році в Танзанії. Тоді патоген, який переносять заражені комарі, обмежувався тропічними регіонами, де щороку реєструють мільйони випадків інфікування.

У заражених хвороба спричиняє сильний і тривалий біль у суглобах, який описують як надзвичайно виснажливий і такий, що може призвести до летальних випадків у маленьких дітей і людей похилого віку.

Крім того, симптоми можуть включати:

  • лихоманку;

  • набряк суглобів;

  • біль у м'язах;

  • головний біль;

  • нудоту;

  • втому;

  • висипи.

До 40% людей, які пережили хворобу, навіть після п'яти років після одужання страждають від артриту або дуже сильного болю в суглобах.

Проти вірусу існують дві вакцини, які отримали схвалення в кількох країнах та/або рекомендовані для використання для людей з груп ризику. Однак широко ці препарати не застосовують.

Специфічного лікування чикунгунья немає. Зазвичай пацієнтам допомагають полегшити симптоми жарознижувальними та знеболювальними препаратами.

За останні роки в десяти європейських країнах зафіксували невелику кількість випадків інфікування вірусом. Однак у 2025 році Францію та Італію вразили масштабні спалахи – хворобу діагностували в сотень людей.

Через кліматичну кризу температура повітря, зокрема в Європі, підвищується. Через це азійські тигрові комарі, які переносять багато недуг, зокрема вірус чикунгунья, поширюються на північ Європи.

Науковці проаналізували 49 попередніх досліджень, щоб уперше визначити період інкубації комарів у повному діапазоні температур. Вони з'ясували, що порогова температура для передачі патогена становить 13-14°C.

Раніше мінімальну температуру оцінювали на рівні 16-18°C. Це означає, що ризик спалахів чикунгунья можливий у більшій кількості регіонів Європи, ніж вважали досі.

Темпи потепління в Європі приблизно вдвічі перевищують темпи глобального потепління. Нижня температурна межа для поширення вірусу має велике значення, тому наші нові оцінки досить шокують. Поширення хвороби на північ – це лише питання часу, – каже провідний автор дослідження Сандіп Тегар з Центру екології та гідрології Великої Британії.

Наприклад, вірус може циркулювати протягом понад шести місяців на рік в Іспанії, Португалії, Італії та Греції. Упродовж трьох-п'яти місяців – у Бельгії, Франції, сусідніх з Україною Румунії, Польщі, Угорщині та інших державах.

Інфекція зможе протягом менше ніж трьох місяців поширюватися у Фінляндії, Норвегії, Швеції та кількох інших країнах.

У Європі спалахи виникають через повернення інфікованих туристів з тропічних регіонів. Заражених кусають місцеві тигрові комарі, які згодом поширюють патоген далі.

Досі холодні зими були своєрідним бар'єром проти спалахів, однак вчені починають спостерігати активність тигрових комарів у Європі протягом цілого року. Відтак ризики поширення тропічних хвороб підвищуються.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Польщі шириться смертельна хвороба: що важливо знати
У Польщі шириться смертельна хвороба: що важливо знати
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Поширена хвороба серця може погіршити розумові здібності — що відомо
Серцева хвороба
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
У США від "віспи Аляски" померла перша у світі людина. Що це за хвороба
Хвороба

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?