Глобальне потепління несе Європі екзотичну тропічну хворобу

Через глобальне потепління комарі, які переносять болісну тропічну хворобу чикунгунья, можуть поширитися на 29 країн Європи. Випадки недуги вже починають фіксувати в деяких державах.

Тропічна хвороба чикунгунья може поширитися на 29 країн Європи

Вчені кажуть, що мінімальна температура, за якої в Європі може з'явитися хвороба, на 2,5°C нижча за попередні оцінки.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в The Journal of Royal Society Interface.

Вірус чикунгунья вперше виявлено у 1952 році в Танзанії. Тоді патоген, який переносять заражені комарі, обмежувався тропічними регіонами, де щороку реєструють мільйони випадків інфікування.

У заражених хвороба спричиняє сильний і тривалий біль у суглобах, який описують як надзвичайно виснажливий і такий, що може призвести до летальних випадків у маленьких дітей і людей похилого віку.

Крім того, симптоми можуть включати:

лихоманку;

набряк суглобів;

біль у м'язах;

головний біль;

нудоту;

втому;

висипи.

До 40% людей, які пережили хворобу, навіть після п'яти років після одужання страждають від артриту або дуже сильного болю в суглобах.

Проти вірусу існують дві вакцини, які отримали схвалення в кількох країнах та/або рекомендовані для використання для людей з груп ризику. Однак широко ці препарати не застосовують.

Специфічного лікування чикунгунья немає. Зазвичай пацієнтам допомагають полегшити симптоми жарознижувальними та знеболювальними препаратами.

За останні роки в десяти європейських країнах зафіксували невелику кількість випадків інфікування вірусом. Однак у 2025 році Францію та Італію вразили масштабні спалахи – хворобу діагностували в сотень людей. Поширити

Через кліматичну кризу температура повітря, зокрема в Європі, підвищується. Через це азійські тигрові комарі, які переносять багато недуг, зокрема вірус чикунгунья, поширюються на північ Європи.

Науковці проаналізували 49 попередніх досліджень, щоб уперше визначити період інкубації комарів у повному діапазоні температур. Вони з'ясували, що порогова температура для передачі патогена становить 13-14°C.

Раніше мінімальну температуру оцінювали на рівні 16-18°C. Це означає, що ризик спалахів чикунгунья можливий у більшій кількості регіонів Європи, ніж вважали досі.

Темпи потепління в Європі приблизно вдвічі перевищують темпи глобального потепління. Нижня температурна межа для поширення вірусу має велике значення, тому наші нові оцінки досить шокують. Поширення хвороби на північ – це лише питання часу, – каже провідний автор дослідження Сандіп Тегар з Центру екології та гідрології Великої Британії.

Наприклад, вірус може циркулювати протягом понад шести місяців на рік в Іспанії, Португалії, Італії та Греції. Упродовж трьох-п'яти місяців – у Бельгії, Франції, сусідніх з Україною Румунії, Польщі, Угорщині та інших державах.

Інфекція зможе протягом менше ніж трьох місяців поширюватися у Фінляндії, Норвегії, Швеції та кількох інших країнах. Поширити

У Європі спалахи виникають через повернення інфікованих туристів з тропічних регіонів. Заражених кусають місцеві тигрові комарі, які згодом поширюють патоген далі.