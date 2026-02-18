Глобальне потепління несе Європі екзотичну тропічну хворобу

Через глобальне потепління комарі, які переносять болісну тропічну хворобу чикунгунья, можуть поширитися на 29 країн Європи. Випадки недуги вже починають фіксувати в деяких державах.
Головні тези:
- Глобальне потепління спричиняє розповсюдження хвороби чикунгунья в Європі через зміну клімату та міграцію комарів.
- Вірус чикунгунья може призвести до тривалого болю у суглобах, виснажливості та навіть летальних наслідків.
- Інфекція поширюється через укуси тигрових комарів, які можуть активно діяти протягом всього року у Європі внаслідок підвищення температури повітря.
Тропічна хвороба чикунгунья може поширитися на 29 країн Європи
Вчені кажуть, що мінімальна температура, за якої в Європі може з'явитися хвороба, на 2,5°C нижча за попередні оцінки.
Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в The Journal of Royal Society Interface.
Вірус чикунгунья вперше виявлено у 1952 році в Танзанії. Тоді патоген, який переносять заражені комарі, обмежувався тропічними регіонами, де щороку реєструють мільйони випадків інфікування.
У заражених хвороба спричиняє сильний і тривалий біль у суглобах, який описують як надзвичайно виснажливий і такий, що може призвести до летальних випадків у маленьких дітей і людей похилого віку.
Крім того, симптоми можуть включати:
лихоманку;
набряк суглобів;
біль у м'язах;
головний біль;
нудоту;
втому;
висипи.
До 40% людей, які пережили хворобу, навіть після п'яти років після одужання страждають від артриту або дуже сильного болю в суглобах.
Проти вірусу існують дві вакцини, які отримали схвалення в кількох країнах та/або рекомендовані для використання для людей з груп ризику. Однак широко ці препарати не застосовують.
Специфічного лікування чикунгунья немає. Зазвичай пацієнтам допомагають полегшити симптоми жарознижувальними та знеболювальними препаратами.
Через кліматичну кризу температура повітря, зокрема в Європі, підвищується. Через це азійські тигрові комарі, які переносять багато недуг, зокрема вірус чикунгунья, поширюються на північ Європи.
Науковці проаналізували 49 попередніх досліджень, щоб уперше визначити період інкубації комарів у повному діапазоні температур. Вони з'ясували, що порогова температура для передачі патогена становить 13-14°C.
Раніше мінімальну температуру оцінювали на рівні 16-18°C. Це означає, що ризик спалахів чикунгунья можливий у більшій кількості регіонів Європи, ніж вважали досі.
Темпи потепління в Європі приблизно вдвічі перевищують темпи глобального потепління. Нижня температурна межа для поширення вірусу має велике значення, тому наші нові оцінки досить шокують. Поширення хвороби на північ – це лише питання часу, – каже провідний автор дослідження Сандіп Тегар з Центру екології та гідрології Великої Британії.
Наприклад, вірус може циркулювати протягом понад шести місяців на рік в Іспанії, Португалії, Італії та Греції. Упродовж трьох-п'яти місяців – у Бельгії, Франції, сусідніх з Україною Румунії, Польщі, Угорщині та інших державах.
У Європі спалахи виникають через повернення інфікованих туристів з тропічних регіонів. Заражених кусають місцеві тигрові комарі, які згодом поширюють патоген далі.
Досі холодні зими були своєрідним бар'єром проти спалахів, однак вчені починають спостерігати активність тигрових комарів у Європі протягом цілого року. Відтак ризики поширення тропічних хвороб підвищуються.
