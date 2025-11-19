"Глубокая экологическая упрощенность". Ключевые виды кораллов погибли на рифе Нингала
"Глубокая экологическая упрощенность". Ключевые виды кораллов погибли на рифе Нингала

Источник:  The Guardian

В популярных туристических зонах всемирного наследия Нингала погибли почти две трети кораллов. Об этом заявили ученые после беспрецедентной морской тепловой волны, накрывшей западное побережье Австралии.

  • Две трети кораллов погибли на рифе Нингала из-за морской тепловой волны, вызвавшей глубокую экологическую упрощенность.
  • Отбеливание кораллов связано с избыточным теплом, поглощаемым океаном из-за выбросов парниковых газов.
  • Ученые опасаются, что тропические коралловые рифы перешли точку невозврата из-за глобального отбеливания.

Две трети кораллов погибли на рифе Нингала

В частности, в северной лагуне рифа произошла "глубокая экологическая упрощенность" — погибли ключевые виды кораллов, формировавших основу этой среды.

Тепловая волна охватила побережье Западной Австралии летом и осенью, вызвав массовое отбеливание кораллов от Нингала до рифа Эшмор в 1 500 км. Когда кораллы длительное время находятся в излишне теплой воде, они отделяются от водорослей, придающих им цвет и питательные вещества. Так остается только прозрачная ткань и белый скелет под ней.

Ученые обращают внимание на то, что океан поглощает около 90% избыточного тепла на планете, накапливающейся из-за выбросов парниковых газов от сжигания топлива и вырубки лесов.

Ученая Зои Ричардс из Университета Кертина в марте обследовала 1 600 кораллов на восьми участках протяженностью 40 км — именно тогда, когда отбеливание достигало пика.

Когда команда вернулась в октябре, выяснилось, что около 1000 кораллов погибли.

Мы надеялись, что хоть частично отбеленные кораллы восстановятся, но данные свидетельствуют о другом: почти все потерявшие цвет в марте погибли.

Обследованные участки между зонами охраны Osprey и Tantabiddi — популярные места для дайвинга, где обычно можно увидеть роскошные коралловые структуры с самой береговой линии. Но на этот раз вместо привычных "потрескиваний" и "шорохов" морской жизни ученых встретила "смертельная тишина".

Единственные создания, выглядевшие довольными, это морские огурцы. Они питаются остатками.

В соседском заливе Иксмут состояние кораллов значительно лучше, но северные районы Нингала подверглись резкому падению биоразнообразия и потере сложности рифовой среды — ключевых признаков здоровой экосистемы.

По словам ученых, уничтожение кораллов Нингала является частью четвертого и худшего глобального события массового отбеливания, затронувшего более 80% рифов в более чем 80 странах мира. Некоторые исследователи уже заявляют, что тропические коралловые рифы перешли "точку невозврата".

По ее словам, ситуация настолько удручающая, что она, посвятив жизнь кораллам, "начинает представлять момент, когда от рифов останутся только воспоминания".

