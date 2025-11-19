"Глибока екологічна спрощеність". Ключові види коралів загинули на рифі Нінгалу

У популярних туристичних зонах всесвітньої спадщини Нінгалу загинули майже дві третини коралів. Про це заявили вчені після безпрецедентної морської теплової хвилі, що накрила західне узбережжя Австралії.

Дві третини коралів загинули на рифі Нінгалу

Зокрема у північній лагуні рифу відбулася "глибока екологічна спрощеність" — загинули ключові види коралів, які формували основу цього середовища.

Теплова хвиля охопила узбережжя Західної Австралії влітку та восени, спричинивши масове відбілювання коралів від Нінгалу до рифу Ешмор за 1 500 км. Коли корали тривалий час перебувають у надмірно теплій воді, вони відокремлюються від водоростей, що дають їм колір і поживні речовини. Так залишається лише прозора тканина та білий скелет під нею. Поширити

Вчені звертають увагу на те, що океан поглинає близько 90% надлишкового тепла на планеті, що накопичується через викиди парникових газів від спалювання палива та вирубки лісів.

Науковиця Зої Річардс з Університету Кертіна у березні обстежила 1 600 коралів на восьми ділянках протяжністю 40 км — саме тоді, коли відбілювання сягало піка.

Коли команда повернулась у жовтні, з’ясувалося, що близько 1 000 коралів загинули.

Ми сподівалися, що хоч частково відбілені корали відновляться, але дані свідчать про інше: майже всі, що втратили колір у березні, загинули. Поширити

Обстежені ділянки між зонами охорони Osprey і Tantabiddi — популярні місця для дайвінгу, де зазвичай можна побачити розкішні коралові структури з самої берегової лінії. Але цього разу замість звичних "потріскувань" та "шурхотінь" морського життя вчених зустріла "смертельна тиша".

Єдині створіння, що виглядали задоволеними, — це морські огірки. Вони живляться рештками.

У сусідській затоці Іксмут стан коралів значно кращий, але північні райони Нінгалу зазнали різкого падіння біорізноманіття та втрати складності рифового середовища — ключових ознак здорової екосистеми.

За словами науковців, знищення коралів Нінгалу є частиною четвертої та найгіршої глобальної події масового відбілювання, яка торкнулася понад 80% рифів у більш ніж 80 країнах світу. Деякі дослідники вже заявляють, що тропічні коралові рифи перейшли "точку неповернення".

За її словами, ситуація настільки гнітюча, що вона, присвятивши життя коралам, "починає уявляти момент, коли від рифів залишаться лише спогади".