Государственный долг Украины вырастет до конца года на 5 млрд долл — экономист Бондаренко

По состоянию на сегодняшний день государственный долг Украины составляет более 110 млрд долл. По прогнозам экономистов, к концу года он вырастет до 115 млрд долл.
Государственный долг Украины растет
Управляющий партнер Бюро инвестиционных программ Александр Бондаренко рассказал, что государственный долг Украины уже составляет 110 млрд долл и до конца года будет расти
Экономист спрогнозировал рост государственного долга Украины до конца года
Украинская экономика адаптировалась к войне
9 сентября минэкономики прогнозировало рост ВВП до 4%. По мнению министерства экономики, рост ВВП подтверждает, что экономика адаптировалась к форс-мажорным условиям.
6 октября стало известно, что Министерство экономики Украины ожидает, что национальный ВВП к концу года вырастет до 5%: положительные тенденции отслеживаются во многих секторах.
По прогнозам Международного валютного фонда, государственный долг охваченной войной Украины в 2025 году перевалит за 100% от валового внутреннего продукта страны.
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