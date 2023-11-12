Государственный долг Украины вырастет до конца года на 5 млрд долл — экономист Бондаренко

По состоянию на сегодняшний день государственный долг Украины составляет более 110 млрд долл. По прогнозам экономистов, к концу года он вырастет до 115 млрд долл.

Государственный долг Украины растет

Управляющий партнер Бюро инвестиционных программ Александр Бондаренко рассказал, что государственный долг Украины уже составляет 110 млрд долл и до конца года будет расти

В 2022 году и в этом тоже дефицит бюджета составлял более 3-4 млрд долл. Такую сумму мы потребовали от наших партнеров ежемесячно. Если бы нам не предоставляли эти средства, то выплачивать пенсии, зарплаты и социальные выплаты просто было бы чем. Поскольку все наши расходы тратятся на армию и сектор обороны, а все вся международная финансовая помощь и заимствование на социальные выплаты, – объяснил Бондаренко. Поделиться

Экономист спрогнозировал рост государственного долга Украины до конца года

К сожалению, ничего не изменилось и не изменится в 2024 году. Мы также будем нуждаться в 3-4 млрд долл ежемесячно. Именно такая сумма нужна нам, чтобы закрывать дыры в бюджете. В 2024 году эта сумма составит 41 млрд дол. Эти заимствования будут увеличиваться. Сегодня государственный долг Украины составляет более 110 млрд. По нашим прогнозам, к концу года он вырастет до 115 млрд – добавил он. Поделиться

Украинская экономика адаптировалась к войне

9 сентября минэкономики прогнозировало рост ВВП до 4%. По мнению министерства экономики, рост ВВП подтверждает, что экономика адаптировалась к форс-мажорным условиям.

6 октября стало известно, что Министерство экономики Украины ожидает, что национальный ВВП к концу года вырастет до 5%: положительные тенденции отслеживаются во многих секторах.

По прогнозам Международного валютного фонда, государственный долг охваченной войной Украины в 2025 году перевалит за 100% от валового внутреннего продукта страны.