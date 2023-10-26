Минэкономики обнародовало ободряющий прогноз роста ВВП Украины

ВВП Украины в сентябре 2023 года вырос на 9,1%. В целом производственная сфера, понесшая существенный ущерб и разрушение во время войны, постепенно восстанавливается. Есть положительная динамика в сфере услуг.
Экономика Украины постепенно растет
Экономика Украины по итогам сентября-2023 показала заметный рост – ВВП по предварительным подсчетам увеличился на 9,1% по сравнению с прошлым сентябрем. А рост с начала года оценивается в 5,3%. И хотя до возвращения к довоенному уровню еще далеко, тенденция к восстановлению может закрепиться при одном важном условии.
О росте экономики свидетельствуют данные Министерства экономики Украины.
По его словам, в этом году у Украины есть "несравненно более сильные" возможности защитить энергосистему. Это связано с получением современных систем ПВО, а также тем, что уже приобретен опыт работы с атаками РФ и найдены новые решения по активной и пассивной защите объектов критической инфраструктуры.
Какие предпосылки роста экономики Украины
В Минэкономики отметили, что предпосылками роста ВВП стали несколько факторов. Это:
низкая база сравнения (в сентябре-2022 падение составило 35%, а за январь-сентябрь прошлого года – 30%);
высокая способность бизнеса приспосабливаться к работе во время полномасштабной войны;
помощь бизнесу, предоставленная государством и международными партнерами.
Оказывало и негативное влияние на экономику. Основными факторами, сдерживающими рост ВВП, стали:
ситуация с безопасностью;
разрушение производственных мощностей отдельных предприятий;
и логистические ограничения для экспортеров
Там также отметили положительную динамику в сфере услуг.
При этом речь идет как о коммерческой сфере услуг, так и о сфере государственного управления, отметила министерша экономики Юлия Свириденко.
Также в сентябре увеличилось производство на предприятиях пищевой промышленности. Этот показатель связан с сезоном уборки урожая, который означает поступление большого количества сырья. Однако положительную роль сыграло появление новых путей логистики.
Министерство экономики считает, что рост ВВП (валового внутреннего продукта) Украины составит 5% по итогам 2023 года. Этот прогноз более оптимистичен, чем ожидания международных финансовых организаций.
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что экономика Украины в 2023 году вырастет на 3%. То есть прогноз значительно сдержаннее, чем у Минэкономики, однако и он выглядит лучше прошлых ожиданий фонда на уровне 1% ВВП.
Всемирный банк (ВБ) также улучшил прогноз роста экономики Украины. Теперь вместо повышения ВВП на 2% в 2023 году там ожидается рост на 3,5%.
Украина должна пройти три этапа обновления экономики. Первый этап уже начался и продлится до 2025 года. Это период финансирования острых социально-экономических проблем.
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