Мінекономіки оприлюднило підбадьорливий прогноз щодо зростання ВВП України

ВВП України у вересні 2023 року зріс на 9,1%. Загалом виробнича сфера, яка зазнала суттєвих збитків та руйнування під час війни, поступово відновлюється. Є позитивна динаміка в галузі послуг.

Економіка України повільно зростає

Економіка України за підсумками вересня-2023 показала помітне зростання – ВВП, за попередніми підрахунками, збільшилося на 9,1% порівняно з минулим вереснем. А зростання з початку року оцінюється у 5,3%. І хоча до повернення до довоєнного рівня ще далеко, тенденція до відновлення може закріпитися за однієї важливої умови.

Про зростання економіки свідчать дані Міністерства економіки України.

Сподіваємося на закріплення та зміцнення позитивних тенденцій в економіці. Адже минулої осені ми зіткнулися з численними та тривалими перебоями в енергозабезпеченні, маючи великі проблеми у захисті від ракетно-дронових атак, – прокоментував нардеп Данило Гетманцев ("Слуга народу"). Поширити

За його словами, цього року Україна має "незрівнянно більш сильні" можливості захистити енергосистему. Це пов'язано з отриманням сучасних систем ППО, і також тим, що вже набуто досвід роботи з атаками РФ і знайдено нові рішення щодо активного та пасивного захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Отже, сподіваємося цього року мати більш стабільне енергопостачання галузей реального сектора. Це має позитивно позначитися на темпах відновлення ВВП України, – зазначив Гетманцев. Поширити

Які передумови зростання економіки України

У Мінекономіки зазначили, що передумовами зростання ВВП стали кілька факторів. Це:

низька база порівняння (у вересні-2022 падіння становило аж 35%, а за січень-вересень минулого року – 30%);

висока здатність бізнесу пристосовуватись до роботи під час повномасштабної війни;

допомога бізнесу, надана державою та міжнародними партнерами.

Був і негативний вплив на економіку. Основними факторами, які стримують зростання ВВП, стали:

ситуація із безпекою;

руйнування виробничих потужностей окремих підприємств;

та логістичні обмеження для експортерів.

Загалом виробнича сфера, яка зазнала суттєвих збитків та руйнування під час війни, поступово відновлюється, – констатували в Мінекономіки. Поширити

Там також відзначили позитивну динаміку в галузі послуг.

При цьому йдеться як про комерційну сферу послуг, так і про сферу державного управління, зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

До сфери послуг також належить сфера державного управління та оборони, фінансування якої пріоритетне під час війни, – наголосила вона. Поширити

Також у вересні збільшилося виробництво на підприємствах харчопрому. Цей показник пов'язаний із сезоном збирання врожаю, який означає надходження великої кількості сировини. Проте позитивну роль відіграла також поява нових шляхів логістики.

Позитивна динаміка спостерігалася також у сферах машинобудування та виробництва будівельних матеріалів – тут зростання відбувалося завдяки реалізації проектів відновлення... Приріст у добувній промисловості пояснюється накопиченням запасів вугілля та газу на зиму, – додали у Мінекономіки. Поширити

Міністерство економіки вважає, що зростання ВВП (валового внутрішнього продукту) України становитиме 5% за підсумками 2023 року. Цей прогноз оптимістичніший, ніж очікування міжнародних фінансових організацій.

Так, Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що економіка України у 2023 році зросте на 3%. Тобто прогноз значно стриманіший, ніж у Мінекономіки, однак і він виглядає краще за минулі очікування фонду на рівні 1% ВВП.

Світовий банк (СБ) також покращив прогноз зростання економіки України. Тепер замість підвищення ВВП на 2% у 2023 році там очікують зростання на 3,5%.

Україна має пройти три етапи відновлення економіки. Перший етап уже розпочався та триватиме до 2025 року. Це період фінансування гострих соціально-економічних проблем.