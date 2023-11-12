Державний борг України зросте до кінця року на 5 млрд дол — економіст Бондаренко

Станом на сьогодні державний борг України складає понад 110 млрд дол. За прогнозами економістів, до кінця року він зросте до 115 млрд дол.
Державний борг України зростає
Керуючий партнер Бюро інвестиційних програм Олександр Бондаренко розповів, що державний борг України вже складає 110 млрд дол і до кінця року буде зростати
Економіст спрогнозував зростання державного боргу України до кінця року
Українська економіка адаптувалася до війни
9 вересня мінекономіки прогнозувало зростання ВВП до 4%. На думку міністерки економіки, зростання ВВП підтверджує, що економіка адаптувалася до форс-мажорних умов.
6 жовтня стало відомо, що Міністерство економіки України очікує, що національний ВВП до кінця року зросте до 5%: позитивні тенденції відстежуються у майже всіх секторах.
За прогнозами Міжнародного валютного фонду, державний борг охопленої війною України у 2025 році перевалить за 100% від валового внутрішнього продукту країни.
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