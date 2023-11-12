Державний борг України зросте до кінця року на 5 млрд дол — економіст Бондаренко

Станом на сьогодні державний борг України складає понад 110 млрд дол. За прогнозами економістів, до кінця року він зросте до 115 млрд дол.

Державний борг України зростає

Керуючий партнер Бюро інвестиційних програм Олександр Бондаренко розповів, що державний борг України вже складає 110 млрд дол і до кінця року буде зростати

У 2022 році й в цьому теж дефіцит бюджету складав понад 3-4 млрд дол. Таку суму ми потребували від наших партнерів щомісяця. Якби нам не надавали цих коштів, то виплачувати пенсії, зарплати та соціальні виплати просто не було б чим. Оскільки всі наші податки витрачаються на армію та сектор оборони, а всі вся міжнародна фінансова допомога й запозичення на соціальні виплати, – пояснив Бондаренко. Поширити

Економіст спрогнозував зростання державного боргу України до кінця року

На жаль, нічого не змінилось й не зміниться у 2024 році. Ми так само будемо потребувати 3-4 млрд дол щомісяця. Саме така сума нам потрібна, щоб закривати дірки в бюджеті. У 2024 році ця сума складе 41 млрд дол. Ці запозичення будуть збільшуватись. Сьогодні державний борг України складає понад 110 млрд. За нашими прогнозами до кінця року він зросте до 115 млрд – додав він. Поширити

Українська економіка адаптувалася до війни

9 вересня мінекономіки прогнозувало зростання ВВП до 4%. На думку міністерки економіки, зростання ВВП підтверджує, що економіка адаптувалася до форс-мажорних умов.

6 жовтня стало відомо, що Міністерство економіки України очікує, що національний ВВП до кінця року зросте до 5%: позитивні тенденції відстежуються у майже всіх секторах.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, державний борг охопленої війною України у 2025 році перевалить за 100% від валового внутрішнього продукту країни.