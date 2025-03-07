Готовила теракт возле ТЦК Ровно — правоохранители задержали агентку ФСБ

Служба безопасности предотвратила новую попытку ФСБ совершить теракт в Украине. По результатам спецоперации в Ровно задержана российская агентка, которая готовила подрыв самодельного взрывного устройства (СИН) возле городского ТЦК.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Ровно, задержав агентку ФСБ, готовившую взрывное устройство возле ТЦК.
- Агентке грозит пожизненное заключение за государственную измену и незаконное обращение с взрывчатыми веществами.
- Контрразведка СБУ разоблачила попытку теракта, предотвратив преступление.
СБУ задержала агентку ФСБ в Ровно на попытке теракта
По материалам дела, фигурантка должна была оставить взрывчатку вблизи военного объекта, когда на его территории должно было находиться максимальное количество граждан.
Как свидетельствует информация, российская спецслужба планировала взорвать СВП вместе с террористкой, чтобы ликвидировать ее, как «лишнего» свидетеля.
Контрразведка СБУ своевременно разоблачила агентшу и задержала ее, когда злоумышленница направлялась в локацию спланированного теракта.
По указанию окупантов агентка прибыла в Ровно, где сначала провела доразведку вблизи городского ТЦК и «отчитывалась» об этом своему российскому куратору.
Затем она должна была достать взрывчатку из заранее подготовленного тайника и доставить ее в ТЦК. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и предотвратили преступление и человеческие жертвы.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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