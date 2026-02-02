Грэмми 2026. Объявлены победители музыкальной премии

В ночь на 2 февраля в Лос-Анджелесе отгремела долгожданная церемония вручения 68-й премии Национальной академии искусства и звукозаписи — Грэмми. В этом году эксперты отметили творчество американского рэпера Кендрика Ламара, певиц Леди Гаги, Оливии Дин и Билли Айлиш.
Главные тезисы
- Кендрик Ламар получил больше всего номинаций и одержал победу в 5 категориях.
- Леди Гага смогла почулить сразу две награды.
Главные триумфаторы Грэмми 2026 уже известны
В этом году на пике славы снова был Кендрик Ламар — это не осталось без внимания экспертов.
Сам он получил больше всего номинаций — 9. Рэпер смог одержать победу аж в 5 из них.
Американский артист вновь был признан лучшим в категории "Запись года".
Кроме того, Ламар одержал победу за "Лучшее рэп-выступление", "Лучшую рэп-песню", "Лучший рэп-альбом" и "Лучшее мелодичное рэп-выступление".
Леди Гага в этом году смогла завоевать сразу две награды: "Лучший вокальный альбом" (Mayhem) и "Лучшая танцевальная попзапись" (Abracadabra).
В номинации "Песня года" лучшими признали Билли Айлиш и ее брата Финнеаса О`Коннелла с треком Wildflower.
Лучший новый исполнитель: Оливия Дин.
Лучшее сольное пописполнение: Messy от Лолы Янг.
Лучшая рок-песня: As Alive As You Need Me To Be — Трент Резнор и Атикус Росс.
Лучший рок-альбом: NEVER ENOUGH — Turnstile.
