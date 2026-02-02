Грэмми 2026. Объявлены победители музыкальной премии
Грэмми 2026. Объявлены победители музыкальной премии

Леди Гага
В ночь на 2 февраля в Лос-Анджелесе отгремела долгожданная церемония вручения 68-й премии Национальной академии искусства и звукозаписи Грэмми. В этом году эксперты отметили творчество американского рэпера Кендрика Ламара, певиц Леди Гаги, Оливии Дин и Билли Айлиш.

  • Кендрик Ламар получил больше всего номинаций и одержал победу в 5 категориях.
  • Леди Гага смогла почулить сразу две награды.

Главные триумфаторы Грэмми 2026 уже известны

В этом году на пике славы снова был Кендрик Ламар — это не осталось без внимания экспертов.

Сам он получил больше всего номинаций — 9. Рэпер смог одержать победу аж в 5 из них.

Американский артист вновь был признан лучшим в категории "Запись года".

Кроме того, Ламар одержал победу за "Лучшее рэп-выступление", "Лучшую рэп-песню", "Лучший рэп-альбом" и "Лучшее мелодичное рэп-выступление".

Леди Гага в этом году смогла завоевать сразу две награды: "Лучший вокальный альбом" (Mayhem) и "Лучшая танцевальная попзапись" (Abracadabra).

В номинации "Песня года" лучшими признали Билли Айлиш и ее брата Финнеаса О`Коннелла с треком Wildflower.

Лучший новый исполнитель: Оливия Дин.

Лучшее сольное пописполнение: Messy от Лолы Янг.

Лучшая рок-песня: As Alive As You Need Me To Be — Трент Резнор и Атикус Росс.

Лучший рок-альбом: NEVER ENOUGH — Turnstile.

