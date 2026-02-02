Греммі 2026. Оголошені переможці музичної премії

У ніч на 2 лютого в Лос-Анджелесі відгриміла довгоочікувана церемонія вручення 68-ї премії Національної академії мистецтва та науки звукозапису — Греммі. Цьогоріч експерти відзначили творчість американського репера Кендріка Ламара, співачок Леді Гаги, Олівії Дін та Біллі Айліш.

Головні тріумфатори Греммі 2026 уже відомі

Цьогоріч на піку слави знову був Кендрік Ламар — це не залишилося поза увагою експертів.

Сам він отримав найбільше номінацій — 9. Репер зміг здобути перемогу аж у 5 з них.

Американського артистка знову визнали найкращим у категорії "Запис року".

Окрім того, Ламар здобув перемогу за "Найкращий реп-виступ", "Найкращу реп-пісню", "Найкращий реп-альбом" і "Найкращий мелодійний реп-виступ".

Леді Гага у цьому році змогла вибороти одразу дві нагороди: "Найкращий вокальний попальбом" (Mayhem) і "Найкращий танцювальний попзапис" (Abracadabra).

У номінації "Пісня року" найкращими визнали Біллі Айліш та її брата Фіннеаса О`Коннелла з треком Wildflower.

Найкращий новий виконавець: Олівія Дін.

Найкраще сольне попвиконання: Messy від Лоли Янг.

Найкраща рок-пісня: As Alive As You Need Me To Be — Трент Резнор і Аттікус Росс.

Найкращий рок-альбом: NEVER ENOUGH — Turnstile.