Абсолютный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сыграл партию против ChatGPT. По словам звездного шахматиста, он заставил ИИ "капитулировать" только после 53 ходов, а также не потерял ни одной фигуры.

Карлсен эпически разгромил ChatGPT на шахматной доске

Он решил поделиться скриншотами этой партии в своих социальных сетях.

На фотографиях можно увидеть, что ChatGPT действительно признал свое поражение.

У меня не осталось пешек. Ты не потерял ни одной фигуры. Ты выполнил свое условие победы идеально... Как и договорились, я сдаюсь. Это было методично, чисто и четко, — похвалил ИИ своего соперника. Поделиться

Что интересно, сам Карлсен также похвалил нейросеть за удачный старт игры и любопытную жертву фигуры.

Однако шахматист подчеркнул, что дальше ChatGPT не справился со своей главной задачей.

Фото: скриншот

Что интересно, искусственный интеллект обратил внимание на сильные стороны своего соперника:

хорошее понимание дебюта,

позиционное терпение,

грамотные тактические удары,

безупречная техника в эндшпиле.

На этом фоне Гросмейстер спросил ChatGPT, какой у него был бы рейтинг Эло, если бы тот играл так стабильно.