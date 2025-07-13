Гроссмейстер Магнус Карлсен сыграл против ChatGPT — чем все закончилось
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Технологии
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Гроссмейстер Магнус Карлсен сыграл против ChatGPT — чем все закончилось

Карлсен эпически разгромил ChatGPT на шахматной доске
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Источник:  online.ua

Абсолютный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сыграл партию против ChatGPT. По словам звездного шахматиста, он заставил ИИ "капитулировать" только после 53 ходов, а также не потерял ни одной фигуры.

Главные тезисы

  • Магнус Карлсен доказал, что ИИ еще очень далеко до его мастерства.
  • ChatGPT даже не смог понять, что имеет дело с легендарным гроссмейстером.

Карлсен эпически разгромил ChatGPT на шахматной доске

Он решил поделиться скриншотами этой партии в своих социальных сетях.

На фотографиях можно увидеть, что ChatGPT действительно признал свое поражение.

У меня не осталось пешек. Ты не потерял ни одной фигуры. Ты выполнил свое условие победы идеально... Как и договорились, я сдаюсь. Это было методично, чисто и четко, — похвалил ИИ своего соперника.

Что интересно, сам Карлсен также похвалил нейросеть за удачный старт игры и любопытную жертву фигуры.

Однако шахматист подчеркнул, что дальше ChatGPT не справился со своей главной задачей.

Фото: скриншот

Что интересно, искусственный интеллект обратил внимание на сильные стороны своего соперника:

  • хорошее понимание дебюта,

  • позиционное терпение,

  • грамотные тактические удары,

  • безупречная техника в эндшпиле.

На этом фоне Гросмейстер спросил ChatGPT, какой у него был бы рейтинг Эло, если бы тот играл так стабильно.

Тот ответил — 1800-2000 по шкале FIDE. Однако, что важно понимать, в реальности же Карлсен занимает первое место в рейтинге FIDE с рейтингом в 2800 Эло.

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