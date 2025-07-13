Гроссмейстер Магнус Карлсен сыграл против ChatGPT — чем все закончилось

Абсолютный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сыграл партию против ChatGPT. По словам звездного шахматиста, он заставил ИИ "капитулировать" только после 53 ходов, а также не потерял ни одной фигуры.
Главные тезисы
- Магнус Карлсен доказал, что ИИ еще очень далеко до его мастерства.
- ChatGPT даже не смог понять, что имеет дело с легендарным гроссмейстером.
Карлсен эпически разгромил ChatGPT на шахматной доске
Он решил поделиться скриншотами этой партии в своих социальных сетях.
На фотографиях можно увидеть, что ChatGPT действительно признал свое поражение.
Что интересно, сам Карлсен также похвалил нейросеть за удачный старт игры и любопытную жертву фигуры.
Однако шахматист подчеркнул, что дальше ChatGPT не справился со своей главной задачей.
Что интересно, искусственный интеллект обратил внимание на сильные стороны своего соперника:
хорошее понимание дебюта,
позиционное терпение,
грамотные тактические удары,
безупречная техника в эндшпиле.
На этом фоне Гросмейстер спросил ChatGPT, какой у него был бы рейтинг Эло, если бы тот играл так стабильно.
Тот ответил — 1800-2000 по шкале FIDE. Однако, что важно понимать, в реальности же Карлсен занимает первое место в рейтинге FIDE с рейтингом в 2800 Эло.
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