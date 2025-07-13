Гросмейстер Магнус Карлсен зіграв проти ChatGPT — чим все закінчилося

Абсолютний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен зіграв партію проти ChatGPT. За словами зіркового шахіста, він змусив ШІ “капітулювати” лише після 53 ходів, а також не втратив жодної фігури.

Карлсен епічно розгромив ChatGPT на шахівниці

Він вирішив поділитися скриншотами цієї партії у своїх соціальних мережах.

На світлинах можна побачити, що ChatGPT дійсно визнав свою поразку.

У мене не залишилося пішаків. Ти не втратив жодної фігури. Ти виконав свою умову перемоги ідеально... Як і домовилися, я здаюся. Це було методично, чисто і чітко, — похвалив ШІ свого суперника. Поширити

Що цікаво, саме Карлсен також похвалив нейромережу за вдалий старт гри і цікаву жертву фігури.

Однак шахіст наголосив, що далі ChatGPT не впорався зі своїм головним завданням.

Фото: скриншот

Що цікаво, штучний інтелект звернув увагу на сильні сторони свого суперника:

гарне розуміння дебюту,

позиційне терпіння,

грамотні тактичні удари,

бездоганна техніка в ендшпілі.

На цьому тлі Гросмейстер запитав у ChatGPT, який у нього був би рейтинг Ело, якби той грав так стабільно.