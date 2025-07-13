Гросмейстер Магнус Карлсен зіграв проти ChatGPT — чим все закінчилося

Абсолютний чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен зіграв партію проти ChatGPT. За словами зіркового шахіста, він змусив ШІ “капітулювати” лише після 53 ходів, а також не втратив жодної фігури.
Головні тези:
- Магнус Карлсен довів, що ШІ ще дуже далеко до рівня його майстерності.
- ChatGPT навіть не зміг усвідомити, що має справу з легендарним гросмейстером.
Карлсен епічно розгромив ChatGPT на шахівниці
Він вирішив поділитися скриншотами цієї партії у своїх соціальних мережах.
На світлинах можна побачити, що ChatGPT дійсно визнав свою поразку.
Що цікаво, саме Карлсен також похвалив нейромережу за вдалий старт гри і цікаву жертву фігури.
Однак шахіст наголосив, що далі ChatGPT не впорався зі своїм головним завданням.
Що цікаво, штучний інтелект звернув увагу на сильні сторони свого суперника:
гарне розуміння дебюту,
позиційне терпіння,
грамотні тактичні удари,
бездоганна техніка в ендшпілі.
На цьому тлі Гросмейстер запитав у ChatGPT, який у нього був би рейтинг Ело, якби той грав так стабільно.
Той відповів — 1800-2000 за шкалою FIDE. Однак, що важливо розуміти, в реальності ж Карлсен посідає перше місце в рейтингу FIDE з рейтингом у 2800 Ело.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-