Группа "Антитіла" получила награду от премьер-министра Италии
Категория
Культура
Дата публикации

Группа "Антитіла" получила награду от премьер-министра Италии

Антитіла
Читати українською
Источник:  online.ua

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время своего визита в Украину встретилась с лидером попрок-группы Тарасом Тополеем и обменялась с ним подарками.

Украинская группа "Антитіла" получила награду

Джорджа Мэлони подарила почетную награду лидеру группы Тарасу Тополе с надписью DUE ANNI DI RESISTENZA UKRINA ("Два года сопротивления Украины") и DAREMO ANIMA E CORPO PER LA NOSTRA LIBERTÀ ("Душу и тело отдаем за свою свободу"). Также на медали изображен трезубец.

"Антителу" вручили подарки Мелони: виниловый проигрыватель с пластинкой альбома MLNL, на котором есть песня "Фортеця Бахмут".

Джорджа Мэлони призналась, что начинает свое утро с новостей об Украине, а также спела припев песни «Фортеця Бахмут», которую полюбила еще на фестивале в Сан-Ремо и стала искренней поклонницей музыки группы «Антитела», — отметили в группе.

Что известно об украинской группе "Антитела"

Фронтмен Тарас Тополь в 2019 году получил от президента орден "За заслуги" III степени за волонтерскую деятельность.

С начала полномасштабной войны участники группы присоединились к Теробороне. Они тоже продолжили заниматься творчеством. В мае 2022-го "Антитела" выпустили совместный трек с Эдом Шираном 2step (это римейк сольной песни Ширана).

В мае 2022 года группа "Антитела" вместе с U2 и Боно Эджом выступали в киевском метро и совместно исполнили песню Stand by Me со словами Stand by Ukraine.

Компьютерная игра, Death from Above, где главный герой — оператор дрона на войне, содержит саундтрек? записанный группой "Антитела" "Мой сокол".

На BBC News вышел фильм Frontline Frontman о группе "Антитела" на передовой.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Группа Антитіла анонсировала концерт в Крыму
Группа Антитіла анонсировала концерт в Крыму
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Группа ТНМК во Франции со сцены призвала приобщаться к проекту "Хочу жить" — видео
ТНМК
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Лидер группы U2 Боно обратился к власти США ради Украины
Боно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?