Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время своего визита в Украину встретилась с лидером попрок-группы Тарасом Тополеем и обменялась с ним подарками.
Украинская группа "Антитіла" получила награду
Джорджа Мэлони подарила почетную награду лидеру группы Тарасу Тополе с надписью DUE ANNI DI RESISTENZA UKRINA ("Два года сопротивления Украины") и DAREMO ANIMA E CORPO PER LA NOSTRA LIBERTÀ ("Душу и тело отдаем за свою свободу"). Также на медали изображен трезубец.
"Антителу" вручили подарки Мелони: виниловый проигрыватель с пластинкой альбома MLNL, на котором есть песня "Фортеця Бахмут".
Что известно об украинской группе "Антитела"
Фронтмен Тарас Тополь в 2019 году получил от президента орден "За заслуги" III степени за волонтерскую деятельность.
С начала полномасштабной войны участники группы присоединились к Теробороне. Они тоже продолжили заниматься творчеством. В мае 2022-го "Антитела" выпустили совместный трек с Эдом Шираном 2step (это римейк сольной песни Ширана).
В мае 2022 года группа "Антитела" вместе с U2 и Боно Эджом выступали в киевском метро и совместно исполнили песню Stand by Me со словами Stand by Ukraine.
Компьютерная игра, Death from Above, где главный герой — оператор дрона на войне, содержит саундтрек? записанный группой "Антитела" "Мой сокол".
На BBC News вышел фильм Frontline Frontman о группе "Антитела" на передовой.
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