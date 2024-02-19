Лидер группы U2 Боно обратился к власти США ради Украины

Все больше звезд мировой сцены делают все возможное для усиления помощи Украине. В этот раз с громким заявлением выступил фронтмен ирландской рок-группы U2 Боно.

Группа U2 призывает США не бросать Украину на произвол судьбы

Что важно понимать, артисты коллектива поддерживают нашу страну с начала полномасштабного вторжения в РФ.

Боно обращает внимание международного сообщества на то, что уже 2 года украинцы без устали противостоят жестокому агрессору.

Певец также напомнил, что Украина борется не только за себя, но и за свободу всего мира. И если не помогать украинцам, Россия пойдет захватывать другие страны.

Америка, ты такая щедрая! Давайте этим людям все, в чем они нуждаются. Они борются за нашу свободу, а не только за свою. На следующей неделе будет два года, как Путин вторгся в Украину, пытаясь уничтожить тяжело обретенную свободу 41 миллиона человек. Следующими могут быть Польша, Литва, Восточная Германия. Боно Лидер группы U2

Боно просит мир не забывать об украинцах

Кроме того, артист напомнил, что для украинского народа свобода имеет очень большое значение, поэтому за нее платится высокая цена – человеческая жизнь.

Именно поэтому певец просит официальный Вашингтон помочь нашему народу.

Для этих людей свобода – это не просто слово из песни. Для этих людей "свобода" – самое важное слово в мире. Настолько важное, что украинцы бьются и гибнут за него, – отметил Боно. Поделиться

Следует также отметить, что громкий призыв Боно прозвучал во время концерта U2 в Лас-Вегасе.