Лидер группы U2 Боно обратился к власти США ради Украины

Все больше звезд мировой сцены делают все возможное для усиления помощи Украине. В этот раз с громким заявлением выступил фронтмен ирландской рок-группы U2 Боно.
Группа U2 призывает США не бросать Украину на произвол судьбы
Что важно понимать, артисты коллектива поддерживают нашу страну с начала полномасштабного вторжения в РФ.
Боно обращает внимание международного сообщества на то, что уже 2 года украинцы без устали противостоят жестокому агрессору.
Певец также напомнил, что Украина борется не только за себя, но и за свободу всего мира. И если не помогать украинцам, Россия пойдет захватывать другие страны.
Боно просит мир не забывать об украинцах
Кроме того, артист напомнил, что для украинского народа свобода имеет очень большое значение, поэтому за нее платится высокая цена – человеческая жизнь.
Именно поэтому певец просит официальный Вашингтон помочь нашему народу.
Следует также отметить, что громкий призыв Боно прозвучал во время концерта U2 в Лас-Вегасе.
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