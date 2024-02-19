Лідер гурту U2 Боно звернувся до влади США заради України
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Культура
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Лідер гурту U2 Боно звернувся до влади США заради України

Боно з U2
Джерело:  UNITED24

Дедалі більше зірок світової сцени роблять все можливе заради посилення допомоги Україні. Цього разу з гучною заявою виступив фронтмен ірландського рок-гурту U2 Боно.

Гурту U2 закликає США не кидати Україну напризволяще

Що важливо розуміти, артисти колективу підтримують нашу країну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Боно звертає увагу міжнародної спільноти на те, що уже 2 роки українці невтомно протистоять жорстокому агресору.

Співак також нагадав, що Україна бореться не лише за себе, а й за свободу усього світу. І якщо не допомогати українцям, то Росія піде захоплювати інші країни.

Америка, ти така щедра! Даймо цим людям все, чого вони потребують. Бо вони борються за нашу свободу, а не лише за свою. Наступного тижня буде два роки, як Путін вторгся в Україну, намагаючись знищити важко здобуту свободу 41 мільйона людей. Наступними можуть бути Польща, Литва, Східна Німеччина.

Боно

Боно

Лідер гурту U2

Боно просить світ не забувати про українців

Окрім того, артист нагадав, що для українського народу свобода має дуже велике значення, тож за неї платиться висока ціна — людські життя.

Саме тому співак просить офіційний Вашингтон якомога швидше допомагати нашому народу.

Для цих людей "свобода" — це не просто слово із пісні. Для цих людей "свобода" — найважливіше слово у світі. Настільки важливе, що українці б'ються й гинуть за нього, — зазначив Боно.

Варто також зазначити, що гучний заклик Боно пролунав під час концерту U2 в Лас-Вегасі.

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