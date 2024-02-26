Гурт "Антитіла" отримав нагороду від премʼєр-міністерки Італії
Категорія
Культура
Дата публікації

Гурт "Антитіла" отримав нагороду від премʼєр-міністерки Італії

Антитіла
Джерело:  online.ua

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час свого візиту в Україну зустрілася з лідером попрок-гурту Тарасом Тополею та обмінялась із ним подарунками.

Український гурт “Антитіла” отримав нагороду

Джорджа Мелоні подарувала почесну нагороду лідеру гурту Тарасу Тополі з написом DUE ANNI DI RESISTENZA UKRINA ("Два роки спротиву України") та DAREMO ANIMA E CORPO PER LA NOSTRA LIBERTÀ ("Душу й тіло віддаємо за свою свободу"). Також на медалі зображений тризуб.

Натомість "Антитіла" вручили подарунки Мелоні: вініловий програвач із платівкою альбому MLNL, на якому є пісня "Фортеця Бахмут".

Джорджа Мелоні зізналась, що починає свій ранок з новин про Україну, а також заспівала приспів пісні «Фортеця Бахмут», яку полюбила ще на фестивалі у Сан-Ремо і стала щирою прихильницею музики гурту «Антитіла», — зазначили у гурті.

Що відомо про український гурт “Антитіла”

Фронтмен Тарас Тополя у 2019 році отримав від президента орден "За заслуги" III ступеня за волонтерську діяльність.

З початку повномасштабної війни учасники гурту долучилися до Тероборони. Вони також продовжили займатися творчістю. У травні 2022-го "Антитіла" випустили спільний трек з Едом Шираном 2step (це римейк сольної пісні Ширана).

У травні 2022 року гурт "Антитіла" разом із гуртом U2 і Боно Еджом виступали в київському метро та спільно виконали пісню Stand by Me зі словами Stand by Ukraine.

Комп’ютерна гра, Death from Above, де головний герой — оператор дрона на війні, містить саундтрек? записаний гуртом "Антитіла" "Мій сокіл".

На BBC News вийшов фільм Frontline Frontman про гурт "Антитіла" на передовій.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Гурт Антитіла анонсував концерт у Криму
Гурт Антитіла анонсував концерт у Криму
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Гурт ТНМК у Франції зі сцени закликав долучатися до проєкту "Хочу жить" — відео
ТНМК
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Лідер гурту U2 Боно звернувся до влади США заради України
Боно з U2

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?