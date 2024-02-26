Гурт "Антитіла" отримав нагороду від премʼєр-міністерки Італії

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час свого візиту в Україну зустрілася з лідером попрок-гурту Тарасом Тополею та обмінялась із ним подарунками.

Український гурт “Антитіла” отримав нагороду

Джорджа Мелоні подарувала почесну нагороду лідеру гурту Тарасу Тополі з написом DUE ANNI DI RESISTENZA UKRINA ("Два роки спротиву України") та DAREMO ANIMA E CORPO PER LA NOSTRA LIBERTÀ ("Душу й тіло віддаємо за свою свободу"). Також на медалі зображений тризуб.

Натомість "Антитіла" вручили подарунки Мелоні: вініловий програвач із платівкою альбому MLNL, на якому є пісня "Фортеця Бахмут".

Джорджа Мелоні зізналась, що починає свій ранок з новин про Україну, а також заспівала приспів пісні «Фортеця Бахмут», яку полюбила ще на фестивалі у Сан-Ремо і стала щирою прихильницею музики гурту «Антитіла», — зазначили у гурті. Поширити

Що відомо про український гурт “Антитіла”

Фронтмен Тарас Тополя у 2019 році отримав від президента орден "За заслуги" III ступеня за волонтерську діяльність.

З початку повномасштабної війни учасники гурту долучилися до Тероборони. Вони також продовжили займатися творчістю. У травні 2022-го "Антитіла" випустили спільний трек з Едом Шираном 2step (це римейк сольної пісні Ширана).

У травні 2022 року гурт "Антитіла" разом із гуртом U2 і Боно Еджом виступали в київському метро та спільно виконали пісню Stand by Me зі словами Stand by Ukraine.

Комп’ютерна гра, Death from Above, де головний герой — оператор дрона на війні, містить саундтрек? записаний гуртом "Антитіла" "Мій сокіл".

На BBC News вийшов фільм Frontline Frontman про гурт "Антитіла" на передовій.