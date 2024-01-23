Гурт ТНМК у Франції зі сцени закликав долучатися до проєкту "Хочу жить" — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Гурт ТНМК у Франції зі сцени закликав долучатися до проєкту "Хочу жить" — відео

ТНМК
Джерело:  online.ua

Український гурт ТНМК під час концерту у Діжоні, Франція, звернувся до зали з закликом до росіян розповісти своїм мобілізованим родичам про проєкт "Хочу жить", який допоможе їм здатися в полон.

ТНМК закликав росіян здаватися в полон

Росіяни все одно десь поруч є. У тих росіян, які перебувають тут, можуть бути мобілізовані знайомі або родичі в Росії. Передайте їм, що в Україні діє державна програма "Хочу жить". Вона спрямована на тих росіян, які хочуть жити, тому що в Україні зараз у них є два шляхи: або стати мертвим росіянином, або полоненим росіянином. Хай здаються. Якщо вони не захочуть повертатися до Росії, вони не повернуться. Їх “зберігатимуть” за Женевською конвенцією. Тому передайте їм, що в Україні про них подбають. Русские, здавайтесь, — сказав учасник гурту Фоззі.

Заклик у залі зустріли оплесками та вигуками “Слава Україні!“

Нагадаємо, що гурт ТНМК перебуває у благодійному турі містами Європи

Проєкт "Хочу жить": що відомо

Станом на 10 січня 2024 року, за даними спікера державного проєкту “Хочу жить” Віталій Матвієнка, проєкт отримав понад 30 тисяч звернень по всіх каналах комунікації.

Було понад 300 операцій по добровільній здачі в полон і тисяча операцій зараз знаходяться у гарячій фазі, — сказав він.

Також на канали проєкту щодня звертаються сотні родичів російських військових, оскільки Росія належним чином не інформує членів родин своїх військовослужбовців про їхню долю після того, як вони опинилися в Україні.

Тому вирішили запустити новий проєкт «Хочу найти!», який має стати єдиним центром пошуку російських військовослужбовців.

Станом на грудень 2023 року сайт hochuzhit.com відвідали понад 48 мільйонів разів, з них 46 мільйонів — з Росії.

На гарячій лінії "Хочу жить" цілодобово працюють 10 операторів з секретного центру в Києві.

Російські солдати можуть звернутися до проєкту "Хочу жить" через Єдиний центр прийому звернень:

  • Telegram і WhatsApp +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888.

  • Для дзвінків: +380 44 35 08 917, 688 (тільки з українських номерів).

  • Чат-бот.

  • Телеграм-канал.

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