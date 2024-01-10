ГУР створило проєкт "Хочу найти" для звʼязку з родинами російських військових

Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило проєкт “Хочу найти”, в рамках якого родичі російських військових зможуть розшукувати їх, зокрема, серед військовополонених.

Що відомо про новий проєкт ГУР "Хочу найти"

Як передає кореспондент Оnline.ua, на заході присутні представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, спікер проєктів «Хочу жить» та “Хочу найти” Віталій Матвієнко, а також Ірина Криніна, котра першою за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну приїхала за своїм полоненим нареченим-окупантом Євгеном.

Ірина також є координатором проєкту “Наш виход”, який співпрацює з “Хочу найти”.

Єдиний центр пошуку російських військовослужбовців “Хочу Найти” створений для родин росіян, які будуть готові розшукувати своїх рідних та налагоджувати зв'язки.

На відміну від України Росія не комунікує з членами родин окупантів, не інформує про їх долю. Це стосується всіх загиблих, зниклих, полонених. Неодноразові випадки були коли Україна передавала тіла РФ, але родичі інформації не отримували, — заявив Юсов. Поширити

За його словами, в рамках проєкту всі жителі РФ зможуть дізнатись усю інформацію про своїх родичів яких мобілізували, від полонених до мертвих.

Ми надаватимемо ту інформацію, яку від них ховає Кремль, — додав Юсов. Поширити

За словами Матвієнка, за час існування проєкту “Хочу жить” Україна отримала понад 30 тисяч звернень, було проведено понад 300 операцій з добровільної здачі росіян у полон.

Пошук буде проходити через спеціально створений чат-бот.

Ми очікуємо що росіяни які будуть отримувати інформацію, будуть звертатись до своєї влади аби повернути чи тіло, чи передати інформацію про полоненого. В загальному вимагати від влади дій, — додав Матвієнко. Поширити

Нагадаємо, після запровадження гарячої лінії “Хочу жить” у вересні 2022 року понад 220 російських військовослужбовців вирішили добровільно здатися в полон. На сьогоднішній день ще близько тисячі аналогічних заявок залишаються на розгляді.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими утворений 11 березня 2022 року. До його складу входять представники ГУР МО України, Міноборони України, ЗСУ, СБУ, Міністерства внутрішніх справ України, Нацполіції та Нацгвардії, Держприкордонслужби, Міністерства юстиції та Мінреінтеграції.

Як живуть полонені військові армії РФ у таборі в Україні

Команда online.ua провела день у таборі російських військовополонених, щоб на власні очі побачити, в яких умовах їх утримують.

Журналісти поспілкувалися з кількома російськими колишніми ув'язненими, які підписали контракт з армією РФ в обмін на помилування та приїхали воювати проти України.