ГУР создало проект "Хочу найти" для связи с семьями российских военных

Главное управление разведки Министерства обороны Украины запустило проект "Хочу найти", в рамках которого родственники российских военных смогут разыскивать их, в частности, среди военнопленных.
Что известно о новом проекте ГУР "Хочу найти"
Как передает корреспондент Оnline.ua, на мероприятии присутствуют представитель прессслужбы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, спикер проектов «Хочу жить» и «Хочу найти» Виталий Матвиенко, а также Ирина Ковткова, которая первой за время полномасштабного вторжения России в Украину приехала за своим пленным мужчиной-оккупантом Евгением.
Ирина также является координатором проекта "Наш выход", который сотрудничает с "Хочу найти".
Единый центр поиска российских военнослужащих "Хочу Найти" создан для семей россиян, которые будут готовы разыскивать своих родных и налаживать связи.
По его словам, в рамках проекта все жители РФ смогут узнать всю информацию о своих мобилизовавших родственниках, от пленных до мертвых.
По его словам, за время существования проекта "Хочу жить" Украина получила более 30 тысяч обращений, было проведено более 300 операций по добровольной сдаче россиян в плен.
Поиск будет проходить через специально созданный чат-бот.
Напомним, после введения горячей линии Хочу жить в сентябре 2022 года более 220 российских военнослужащих решили добровольно сдаться в плен. На сегодняшний день около тысячи аналогичных заявок остаются на рассмотрении.
Координационный штаб по обращению с военнопленными образован 11 марта 2022 года. В его состав входят представители ГУР МО Украины, Минобороны Украины, ВСУ, СБУ, Министерства внутренних дел Украины, Нацполиции и Нацгвардии, Госпогранслужбы, Министерства юстиции и Минреинтеграции.
Как живут пленные военные армии РФ в лагере в Украине
Команда online.ua провела день в лагере российских военнопленных, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях их содержат.
Журналисты пообщались с несколькими российскими заключенными, которые подписали контракт с армией РФ в обмен на помилование и приехали воевать против Украины.
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