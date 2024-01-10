ГУР создало проект "Хочу найти" для связи с семьями российских военных

Главное управление разведки Министерства обороны Украины запустило проект "Хочу найти", в рамках которого родственники российских военных смогут разыскивать их, в частности, среди военнопленных.

Что известно о новом проекте ГУР "Хочу найти"

Как передает корреспондент Оnline.ua, на мероприятии присутствуют представитель прессслужбы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, спикер проектов «Хочу жить» и «Хочу найти» Виталий Матвиенко, а также Ирина Ковткова, которая первой за время полномасштабного вторжения России в Украину приехала за своим пленным мужчиной-оккупантом Евгением.

Ирина также является координатором проекта "Наш выход", который сотрудничает с "Хочу найти".

Единый центр поиска российских военнослужащих "Хочу Найти" создан для семей россиян, которые будут готовы разыскивать своих родных и налаживать связи.

В отличие от Украины Россия не общается с членами семей окупантов, не информирует об их судьбе. Это касается всех погибших, пропавших, пленных. Неоднократные случаи были, когда Украина передавала тела РФ, но родственники информации не получали, — заявил Юсов. Поделиться

По его словам, в рамках проекта все жители РФ смогут узнать всю информацию о своих мобилизовавших родственниках, от пленных до мертвых.

Мы будем предоставлять информацию, которую от них прячет Кремль, — добавил Юсов. Поделиться

По его словам, за время существования проекта "Хочу жить" Украина получила более 30 тысяч обращений, было проведено более 300 операций по добровольной сдаче россиян в плен.

Поиск будет проходить через специально созданный чат-бот.

Мы ожидаем, что россияне, которые будут получать информацию, будут обращаться к власти, чтобы вернуть или тело, или передать информацию о пленнике. В общем, требовать от власти действий, — добавил Матвиенко. Поделиться

Напомним, после введения горячей линии Хочу жить в сентябре 2022 года более 220 российских военнослужащих решили добровольно сдаться в плен. На сегодняшний день около тысячи аналогичных заявок остаются на рассмотрении.

Координационный штаб по обращению с военнопленными образован 11 марта 2022 года. В его состав входят представители ГУР МО Украины, Минобороны Украины, ВСУ, СБУ, Министерства внутренних дел Украины, Нацполиции и Нацгвардии, Госпогранслужбы, Министерства юстиции и Минреинтеграции.

Как живут пленные военные армии РФ в лагере в Украине

Команда online.ua провела день в лагере российских военнопленных, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях их содержат.

Журналисты пообщались с несколькими российскими заключенными, которые подписали контракт с армией РФ в обмен на помилование и приехали воевать против Украины.