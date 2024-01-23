Украинская группа ТНМК во время концерта в Дижоне, Франция, обратилась к залу с призывом к россиянам рассказать своим мобилизованным родственникам о проекте "Хочу жить", который поможет им сдаться в плен.

ТНМК призвал россиян сдаваться в плен

Россияне все равно где-то рядом есть. У россиян, которые находятся здесь, могут быть мобилизованы знакомые или родственники в России. Передайте им, что в Украине действует государственная программа "Хочу жить". Она направлена на тех россиян, которые хотят жить, потому что в Украине сейчас у них два пути: либо стать мертвым россиянином, либо пленным россиянином. Пусть сдаются. Если они не захотят возвращаться в Россию, они не вернутся. Их "сохранят" по Женевской конвенции. Поэтому передайте им, что в Украине о них позаботятся. Русские, сдавайтесь, — сказал участник группы Фоззи. Поделиться

Призыв в зале встретили аплодисментами и криками "Слава Украине!"

Напомним, что группа ТНМК находится в благотворительном туре по городам Европы.

Проект "Хочу жить": что известно

По состоянию на 10 января 2024 года, по данным спикера государственного проекта Хочу жить Виталий Матвиенко, проект получил более 30 тысяч обращений по всем каналам коммуникации.

Было более 300 сделок по добровольной сдаче в плен и тысяча сделок сейчас находятся в горячей фазе, — сказал он. Поделиться

Также на каналы проекта ежедневно обращаются сотни родственников российских военных, поскольку Россия не информирует членов семей своих военнослужащих об их судьбе после того, как они оказались в Украине.

Потому решили запустить новый проект «Хочу найти!», который должен стать единственным центром поиска российских военнослужащих.

По состоянию на декабрь 2023 года сайт hochuzhit.com посетили более 48 миллионов раз, из них 46 миллионов — из России.

На горячей линии Хочу жить круглосуточно работают 10 операторов из секретного центра в Киеве.

Российские солдаты могут обратиться к проекту "Хочу жить" через Единый центр приема обращений: