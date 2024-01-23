Украинская группа ТНМК во время концерта в Дижоне, Франция, обратилась к залу с призывом к россиянам рассказать своим мобилизованным родственникам о проекте "Хочу жить", который поможет им сдаться в плен.
ТНМК призвал россиян сдаваться в плен
Призыв в зале встретили аплодисментами и криками "Слава Украине!"
Напомним, что группа ТНМК находится в благотворительном туре по городам Европы.
Проект "Хочу жить": что известно
По состоянию на 10 января 2024 года, по данным спикера государственного проекта Хочу жить Виталий Матвиенко, проект получил более 30 тысяч обращений по всем каналам коммуникации.
Также на каналы проекта ежедневно обращаются сотни родственников российских военных, поскольку Россия не информирует членов семей своих военнослужащих об их судьбе после того, как они оказались в Украине.
Потому решили запустить новый проект «Хочу найти!», который должен стать единственным центром поиска российских военнослужащих.
По состоянию на декабрь 2023 года сайт hochuzhit.com посетили более 48 миллионов раз, из них 46 миллионов — из России.
На горячей линии Хочу жить круглосуточно работают 10 операторов из секретного центра в Киеве.
Российские солдаты могут обратиться к проекту "Хочу жить" через Единый центр приема обращений:
Telegram и WhatsApp +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888.
Для звонков: +380 44 35 08 917, 688 (только из украинских номеров).
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