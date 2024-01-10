Проект "Хочу найти". Как будет работать программа для поиска российских военных в Украине

ГУР запустило проект "Хочу найти" для связи с семьями российских военных. Эта программа будет сотрудничать с учреждением "Наш выход", которое создали россиянки в Украине.
Проект "Хочу найти" будет работать через чат-бот
Как рассказала Ирина Кринина, она является соорганизатором движения "Наш выход", который создали россиянки в Украине для поиска и возвращения домой российских военных. Она добавила, что это учреждение намерено тесно сотрудничать с проектом "Хочу найти".
По словам спикера проектов "Хочу жить" и "Хочу найти" Виталия Матвиенко, сейчас чат-бот проекта "Хочу найти" не забанен в России.
К слову, ранее руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал в интервью online.ua о начале работы проекта “Хочу найти”. Он подчеркнул, что "Хочу найти" - это проект для семей россиян, которые будут готовы разыскивать своих родных, налаживать связи и это так же важно.
Что известно о новом проекте ГУР "Хочу найти"
Главное управление разведки Министерства обороны Украины запустило проект "Хочу найти", в рамках которого родственники российских военных смогут разыскивать их, в частности, среди военнопленных.
По его словам, в рамках проекта все жители РФ смогут узнать всю информацию о своих мобилизовавших родственниках, от пленных до мертвых.
Поиск будет проходить через специально созданный чат-бот.
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