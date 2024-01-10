Проект "Хочу найти". Как будет работать программа для поиска российских военных в Украине

ГУР запустило проект "Хочу найти" для связи с семьями российских военных. Эта программа будет сотрудничать с учреждением "Наш выход", которое создали россиянки в Украине.

Проект "Хочу найти" будет работать через чат-бот

Как рассказала Ирина Кринина, она является соорганизатором движения "Наш выход", который создали россиянки в Украине для поиска и возвращения домой российских военных. Она добавила, что это учреждение намерено тесно сотрудничать с проектом "Хочу найти".

Наше учреждение будет сотрудничать с проектом Хочу найти, если через чат-бот человек получает подтверждение о том, что военный в плену. Чат-бот будет перенаправлять на наш проект "Наш выход", и мы уже будем проводить консультацию и помогать россиянам доносить до власти эту проблему, - пояснила Ирина. Поделиться

Фото – online.ua

По словам спикера проектов "Хочу жить" и "Хочу найти" Виталия Матвиенко, сейчас чат-бот проекта "Хочу найти" не забанен в России.

Россияне могут использовать VPN, если будут какие-либо сложности. С момента запуска мы ожидаем, что еженедельно последуют огромные заявления от россиян. И есть даже положительные кейсы, но озвучим их позже, — сказал Матвиенко. Поделиться

Фото – online.ua

К слову, ранее руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал в интервью online.ua о начале работы проекта “Хочу найти”. Он подчеркнул, что "Хочу найти" - это проект для семей россиян, которые будут готовы разыскивать своих родных, налаживать связи и это так же важно.

Что известно о новом проекте ГУР "Хочу найти"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины запустило проект "Хочу найти", в рамках которого родственники российских военных смогут разыскивать их, в частности, среди военнопленных.

В отличие от Украины Россия не общается с членами семей окупантов, не информирует об их судьбе. Это касается всех погибших, пропавших, пленных. Неоднократные случаи были когда Украина передавала тела РФ, но родственники информации не получали, заявил представитель прессслужбы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов. Поделиться

По его словам, в рамках проекта все жители РФ смогут узнать всю информацию о своих мобилизовавших родственниках, от пленных до мертвых.

Поиск будет проходить через специально созданный чат-бот.