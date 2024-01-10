Проєкт "Хочу найти". Як працюватиме програма для пошуку російських військових в Україні

ГУР запустило проєкт “Хочу найти” для звʼязку з родинами російських військових. Ця програма співпрацюватиме з установою “Наш выход”, яку створили росіянки в Україні.
Проєкт “Хочу найти” працюватиме через чат-бот
Як розповіла Ірина Криніна, вона є співорганізаторкою руху “Наш выход”, який створили росіянки в Україні для пошуку і поверненню додому російських військових. Вона додала, що ця установа має намір тісно співпрацювати з проєктом “Хочу найти”.
За словами спікера проєктів “Хочу жить” та “Хочу найти” Віталія Матвієнко, зараз чат-бот проекту “Хочу найти” не забанений в Росії.
До слова, раніше керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів в інтервʼю online.ua про початок роботи проєкту “Хочу найти”. Він наголосив, що “Хочу найти” — це проєкт для родин росіян, які будуть готові розшукувати своїх рідних, налагоджувати зв'язки і це так само важливо.
Що відомо про новий проєкт ГУР "Хочу найти"
Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило проєкт “Хочу найти”, в рамках якого родичі російських військових зможуть розшукувати їх, зокрема, серед військовополонених.
За його словами, в рамках проєкту всі жителі РФ зможуть дізнатись усю інформацію про своїх родичів яких мобілізували, від полонених до мертвих.
Пошук буде проходити через спеціально створений чат-бот.
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