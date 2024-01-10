Проєкт "Хочу найти". Як працюватиме програма для пошуку російських військових в Україні

ГУР запустило проєкт “Хочу найти” для звʼязку з родинами російських військових. Ця програма співпрацюватиме з установою “Наш выход”, яку створили росіянки в Україні.

Проєкт “Хочу найти” працюватиме через чат-бот

Як розповіла Ірина Криніна, вона є співорганізаторкою руху “Наш выход”, який створили росіянки в Україні для пошуку і поверненню додому російських військових. Вона додала, що ця установа має намір тісно співпрацювати з проєктом “Хочу найти”.

Наша установа буде співпрацювати з проектом “Хочу найти”, якщо через чат-бот людина отримує підтвердження про те, що військовий у полоні. Чат-бот буде перенаправляти на наш проект “Наш выход” і ми вже проводитимемо консультацію і допомагатимемо росіянам доносити до влади цю проблему, – пояснила Ірина. Поширити

Фото – online.ua

За словами спікера проєктів “Хочу жить” та “Хочу найти” Віталія Матвієнко, зараз чат-бот проекту “Хочу найти” не забанений в Росії.

Росіяни можуть використати VPN, якщо будуть якісь складнощі. З моменту запуску ми очікуємо, що щотижня будуть величезні заяви від росіян. І є навіть вже позитивні кейси, але озвучимо їх пізніше, — сказав Матвієнко. Поширити

Фото – online.ua

До слова, раніше керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів в інтервʼю online.ua про початок роботи проєкту “Хочу найти”. Він наголосив, що “Хочу найти” — це проєкт для родин росіян, які будуть готові розшукувати своїх рідних, налагоджувати зв'язки і це так само важливо.

Що відомо про новий проєкт ГУР "Хочу найти"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило проєкт “Хочу найти”, в рамках якого родичі російських військових зможуть розшукувати їх, зокрема, серед військовополонених.

На відміну від України Росія не комунікує з членами родин окупантів, не інформує про їх долю. Це стосується всіх загиблих, зниклих, полонених. Неодноразові випадки були коли Україна передавала тіла РФ, але родичі інформації не отримували, — заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. Поширити

За його словами, в рамках проєкту всі жителі РФ зможуть дізнатись усю інформацію про своїх родичів яких мобілізували, від полонених до мертвих.

Пошук буде проходити через спеціально створений чат-бот.