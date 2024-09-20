Группа "Антитела" представила новую песню "Дома" — видео

Украинская группа "Антитела" 20 сентября выпустила песню "Дома" и клип на нее о родных городах украинцев, которые им пришлось покинуть из-за российской военной агрессии.
Главные тезисы
- Песня и клип «Дома» от группы «Антитела» посвящены родным городам украинцев, пострадавшим от российской агрессии.
- Музыканты использовали композицию для самовыражения и отражения чувств и эмоций украинского народа.
- В видео можно увидеть города и села, страдающие от военных действий, а также путешествия музыкантов по свободным городам Украины.
- Группа напоминает о несокрушимости украинского народа через свои песни, такие как «Поламані», оказывая поддержку нуждающимся и призывая к пониманию и солидарности.
- Музыканты воспринимают песни как способ саморефлексии, позволяющий поделиться своими чувствами, страхом и сомнениями, и способствующий спасению душ и исцелению ран.
"Антитела" записали новую песню "Дома"
Группа "Антитела" представила композицию "Дома".
В клипе на песню участники группы появляются на фоне городов и сел, которые сейчас оккупированы Россией или страдают от жестоких обстрелов. В видео можно увидеть Херсон, Мариуполь, Донецк, Херсонес, Судак. Также "Антитела" путешествуют по свободным городам Украины.
"Антитела" представил трек "Поламані" — видео
По словам артистов, они хотели напомнить международному сообществу о несокрушимости украинского народа, несмотря на все выпадающие на его долю испытания.
Душа человека — это целый мир, внутри которого также могут бушевать ураганы и разгораться войны. Иногда они вызваны внешними обстоятельствами, иногда нет. Песня "Поламані" как о тех, кто нуждается в этой поддержке, так и о тех, кто готов ее предоставлять. Даже когда невыносимо тяжело, когда вся ваша воля и характер закованы — не бойтесь попросить о помощи.
Как признаются музыканты, для них песня — это саморефлексия, которая дает возможность рассказать миру о себе и своих чувствах, страхах, сомнениях.
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