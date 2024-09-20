Группа "Антитела" представила новую песню "Дома" — видео
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Группа "Антитела" представила новую песню "Дома" — видео

Антитела
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Источник:  online.ua

Украинская группа "Антитела" 20 сентября выпустила песню "Дома" и клип на нее о родных городах украинцев, которые им пришлось покинуть из-за российской военной агрессии.

Главные тезисы

  • Песня и клип «Дома» от группы «Антитела» посвящены родным городам украинцев, пострадавшим от российской агрессии.
  • Музыканты использовали композицию для самовыражения и отражения чувств и эмоций украинского народа.
  • В видео можно увидеть города и села, страдающие от военных действий, а также путешествия музыкантов по свободным городам Украины.
  • Группа напоминает о несокрушимости украинского народа через свои песни, такие как «Поламані», оказывая поддержку нуждающимся и призывая к пониманию и солидарности.
  • Музыканты воспринимают песни как способ саморефлексии, позволяющий поделиться своими чувствами, страхом и сомнениями, и способствующий спасению душ и исцелению ран.

"Антитела" записали новую песню "Дома"

Группа "Антитела" представила композицию "Дома".

Включить песню, вглядеться в синее безграничное небо, почувствовать каждое дыхание, уловить каждый аромат, когда дома. Или закрыть глаза, представить свое лучшее место на земле, когда где-то далеко. Или на полную громкость в авто, чтобы нестись домой к родным и близким, к своим. Именно такие мгновения, такие воспоминания кроются в этих новых, особых мелодиях и лирике от "Антител", — прокомментировали премьеру музыканты.

В клипе на песню участники группы появляются на фоне городов и сел, которые сейчас оккупированы Россией или страдают от жестоких обстрелов. В видео можно увидеть Херсон, Мариуполь, Донецк, Херсонес, Судак. Также "Антитела" путешествуют по свободным городам Украины.

Хижина или же квартира с детства, родные улица и площадь, которые выныривают в воспоминаниях, или новое место, в котором ты и самые родные люди, которое еще вчера было чужим, но сегодня уже стало домом? Где дом? Каждый определяет сам, по ощущениям. Однако неизменно одно — дома небо синее-синее, а дом — лучшее место на земле. Для того чтобы передать это, мы отправились по Украине и сохранили в кадре то, что считаем своим домом. И это невероятно красиво и по-родному. Слушайте, смотрите и узнавайте свой дом

Тарас Тополя

Тарас Тополя

Фронтмен группы "Антитела"

"Антитела" представил трек "Поламані" — видео

По словам артистов, они хотели напомнить международному сообществу о несокрушимости украинского народа, несмотря на все выпадающие на его долю испытания.

Душа человека — это целый мир, внутри которого также могут бушевать ураганы и разгораться войны. Иногда они вызваны внешними обстоятельствами, иногда нет. Песня "Поламані" как о тех, кто нуждается в этой поддержке, так и о тех, кто готов ее предоставлять. Даже когда невыносимо тяжело, когда вся ваша воля и характер закованы — не бойтесь попросить о помощи.

Как признаются музыканты, для них песня — это саморефлексия, которая дает возможность рассказать миру о себе и своих чувствах, страхах, сомнениях.

Мы по-другому не можем, даже когда сами невероятно нуждаемся в помощи и поддержке, мы, в первую очередь, идем спасать других, спасать души, лечить раны, отдавать, бороться за кого-то, — добавляют артисты.

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