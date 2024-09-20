Гурт "Антитіла" представив нову пісню "Вдома" — відео

Український гурт "Антитіла" 20 вересня випустив пісню "Вдома" та кліп на неї про рідні міста українців, які їм довелося покинути через російську військову агресію.
Головні тези:
- “Антитіла” презентували нову пісню “Вдома” та кліп, що відтворює рідні міста українців, які стали жертвами російської агресії.
- Музиканти гурту відзначають, що пісня додає їм можливість самовираження та відображення почуттів та емоцій українського народу.
- Пісні гурту “Антитіла” є способом виразити свій стан, розповісти про себе та дати можливість іншим розуміти та співчувати.
"Антитіла" записали нову пісню "Вдома"
Гурт "Антитіла" представив композицію "Вдома".
У кліпі на пісню учасники гурту зʼявляються на тлі міст і сіл, які нині окуповані Росією або потерпають від жорстоких обстрілів. У відео можна побачити Херсон, Маріуполь, Донецьк, Херсонес, Судак. Також "Антитіла" подорожують вільними містами України.
"Антитіла" представив трек "Поламані" — відео
За словами артистів, вони хотіли нагадати міжнародній спільноті про незламність українського народу, попри всі випробовування, які випадають на його долю.
Душа людини — це цілий світ, всередині якого також можуть бушувати урагани та розгоратися війни. Іноді вони спричинені зовнішніми обставинами, іноді ні. Пісня "Поламані" як про тих, хто потребує цієї підтримки, так і про тих, хто готовий її надавати. Навіть коли нестерпно важко, коли вся ваша воля і характер закуті — не бійтеся попросити про допомогу.
Як зізнаються музиканти, для них пісня — це саморефлексія, яка дає можливість розповісти світу про себе та свої почуття, страхи, сумніви.
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