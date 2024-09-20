Гурт "Антитіла" представив нову пісню "Вдома" — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Гурт "Антитіла" представив нову пісню "Вдома" — відео

Антитіла
Джерело:  online.ua

Український гурт "Антитіла" 20 вересня випустив пісню "Вдома" та кліп на неї про рідні міста українців, які їм довелося покинути через російську військову агресію.

Головні тези:

  • “Антитіла” презентували нову пісню “Вдома” та кліп, що відтворює рідні міста українців, які стали жертвами російської агресії.
  • Музиканти гурту відзначають, що пісня додає їм можливість самовираження та відображення почуттів та емоцій українського народу.
  • Пісні гурту “Антитіла” є способом виразити свій стан, розповісти про себе та дати можливість іншим розуміти та співчувати.

"Антитіла" записали нову пісню "Вдома"

Гурт "Антитіла" представив композицію "Вдома".

Увімкнути пісню, вдивитися у синє безмежне небо, відчути кожен подих, вловити кожен аромат, коли вдома. Або ж закрити очі, уявити своє найкраще місце на землі, коли десь далеко. Чи на повну гучність в авто, щоб мчати додому до рідних і близьких, до своїх. Саме такі миті, саме такі спогади криються в цих нових, особливих мелодіях та ліриці від "Антитіл", - прокоментували премʼєру музиканти.

У кліпі на пісню учасники гурту зʼявляються на тлі міст і сіл, які нині окуповані Росією або потерпають від жорстоких обстрілів. У відео можна побачити Херсон, Маріуполь, Донецьк, Херсонес, Судак. Також "Антитіла" подорожують вільними містами України.

Хатина або ж квартира з дитинства, рідні вулиця і площа, що виринають у спогадах, чи нове місце у якому ти й найрідніші люди, яке ще вчора було чужим, але сьогодні вже стало домом? Де дім? Кожен визначає сам, за відчуттями. Проте, незмінним є одне — вдома небо синє-синє, а дім — найкраще місце на землі. Для того, щоб передати це, ми вирушили Україною і зберегли в кадрі те, що вважаємо своїм домом. І це неймовірно красиво й по-рідному. Слухайте, дивіться і впізнавайте свій дім

Тарас Тополя

Тарас Тополя

Фронтмен гурту “Антитіла”

"Антитіла" представив трек "Поламані" — відео

За словами артистів, вони хотіли нагадати міжнародній спільноті про незламність українського народу, попри всі випробовування, які випадають на його долю.

Душа людини — це цілий світ, всередині якого також можуть бушувати урагани та розгоратися війни. Іноді вони спричинені зовнішніми обставинами, іноді ні. Пісня "Поламані" як про тих, хто потребує цієї підтримки, так і про тих, хто готовий її надавати. Навіть коли нестерпно важко, коли вся ваша воля і характер закуті — не бійтеся попросити про допомогу.

Як зізнаються музиканти, для них пісня — це саморефлексія, яка дає можливість розповісти світу про себе та свої почуття, страхи, сумніви.

Ми по-іншому не можемо, навіть, коли самі неймовірно потребуємо допомоги і підтримки, ми, в першу чергу, йдемо рятувати інших, рятувати душі, лікувати рани, віддавати, боротися за когось, — додають артисти.

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