Гурт "Антитіла" представив нову пісню "Вдома" — відео

Український гурт "Антитіла" 20 вересня випустив пісню "Вдома" та кліп на неї про рідні міста українців, які їм довелося покинути через російську військову агресію.

"Антитіла" записали нову пісню "Вдома"

Гурт "Антитіла" представив композицію "Вдома".

Увімкнути пісню, вдивитися у синє безмежне небо, відчути кожен подих, вловити кожен аромат, коли вдома. Або ж закрити очі, уявити своє найкраще місце на землі, коли десь далеко. Чи на повну гучність в авто, щоб мчати додому до рідних і близьких, до своїх. Саме такі миті, саме такі спогади криються в цих нових, особливих мелодіях та ліриці від "Антитіл", - прокоментували премʼєру музиканти. Поширити

У кліпі на пісню учасники гурту зʼявляються на тлі міст і сіл, які нині окуповані Росією або потерпають від жорстоких обстрілів. У відео можна побачити Херсон, Маріуполь, Донецьк, Херсонес, Судак. Також "Антитіла" подорожують вільними містами України.

Хатина або ж квартира з дитинства, рідні вулиця і площа, що виринають у спогадах, чи нове місце у якому ти й найрідніші люди, яке ще вчора було чужим, але сьогодні вже стало домом? Де дім? Кожен визначає сам, за відчуттями. Проте, незмінним є одне — вдома небо синє-синє, а дім — найкраще місце на землі. Для того, щоб передати це, ми вирушили Україною і зберегли в кадрі те, що вважаємо своїм домом. І це неймовірно красиво й по-рідному. Слухайте, дивіться і впізнавайте свій дім Тарас Тополя Фронтмен гурту “Антитіла”

"Антитіла" представив трек "Поламані" — відео

За словами артистів, вони хотіли нагадати міжнародній спільноті про незламність українського народу, попри всі випробовування, які випадають на його долю.

Душа людини — це цілий світ, всередині якого також можуть бушувати урагани та розгоратися війни. Іноді вони спричинені зовнішніми обставинами, іноді ні. Пісня "Поламані" як про тих, хто потребує цієї підтримки, так і про тих, хто готовий її надавати. Навіть коли нестерпно важко, коли вся ваша воля і характер закуті — не бійтеся попросити про допомогу.

Як зізнаються музиканти, для них пісня — це саморефлексія, яка дає можливість розповісти світу про себе та свої почуття, страхи, сумніви.