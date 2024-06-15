Гурт "Антитіла" присвятив українцям свій новий хіт — відео

За період повномасштабної війни РФ проти України учасники гурту "Антитіла" не лише встигли долучитися до захисту батьківщини безпосередньо на фронті, а й представили чимало патріотичних композицій. Нова пісня, яка отримала назву "Поламані", уже підкорює музичні хітпаради країни.
Головні тези:
- Учасники гурту “Антитіла” висловили підтримку українському народу через нову пісню “Поламані”, наголошуючи на потребі взаємопідтримки та солідарності в складних часах.
- Музиканти гурту розповіли, що пісня для них - це спосіб виразити свої почуття, страхи та сумніви, а також віддати шану хоробрим захисникам України.
- Пісня та кліп “Поламані” є вдалим поєднанням музики та візуальної естетики, що робить їх зрозумілими для аудиторії з різних куточків світу.
"Антитіла" представив трек "Поламані" — відео
За словами артистів, вони хотіли нагадати міжнародній спільноті про незламність українського народу, попри всі випробовування, які випадають на його долю.
Як зізнаються музиканти, для них пісня — це саморефлексія, яка дає можливість розповісти світу про себе та свої почуття, страхи, сумніви.
Як українці реагують на трек “Поламані”:
Передивилась і переслухала декілька разів. Кожен знайде свій сенс пісні і відеоряду. Для мене це про жертовність заради інших.
Пісня НЕЙМОВІРНА, з глибоким сенсом!! Потужний відео супровід, який додає глибини в цілому. Біла тканина, на мою думку, символізує душі....чисті, світлі, незаймані — це душі українців!!! Бо МИ-українці, попри темряву (ворога), яка нас оточує, залишаємося щирими, світлими, співчутливими, згуртованими з любов'ю в серці!! Дякую за Вашу роботу!!!
Розлився той самий біль, коли з 2014 проїзжаючи повз кожне кладовище бачиш українські прапори. Хлопці, дякую за ваші сенси, які несете у своїх піснях та відеороботах. Пишаюся вашою позицією і силу духу.
Олешки — лівий берег Дніпра Херсонської області це Україна! Чекаємо на визволення! Віримо в наші ЗСУ!!!
Пісня сама по собі чудова, але в поєднанні з таким візуалом вона стає зрозумілою для людей всього світу. Дуже сильний візуальний образ!
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-