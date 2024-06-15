Гурт "Антитіла" присвятив українцям свій новий хіт — відео

За період повномасштабної війни РФ проти України учасники гурту "Антитіла" не лише встигли долучитися до захисту батьківщини безпосередньо на фронті, а й представили чимало патріотичних композицій. Нова пісня, яка отримала назву "Поламані", уже підкорює музичні хітпаради країни.

"Антитіла" представив трек "Поламані" — відео

За словами артистів, вони хотіли нагадати міжнародній спільноті про незламність українського народу, попри всі випробовування, які випадають на його долю.

Душа людини — це цілий світ, всередині якого також можуть бушувати урагани та розгоратися війни. Іноді вони спричинені зовнішніми обставинами, іноді ні. Пісня "Поламані" як про тих, хто потребує цієї підтримки, так і про тих, хто готовий її надавати. Навіть коли нестерпно важко, коли вся ваша воля і характер закуті — не бійтеся попросити про допомогу. Тарас Тополя Лідер гурту "Антитіла"

Як зізнаються музиканти, для них пісня — це саморефлексія, яка дає можливість розповісти світу про себе та свої почуття, страхи, сумніви.

Ми по-іншому не можемо, навіть, коли самі неймовірно потребуємо допомоги і підтримки, ми, в першу чергу, йдемо рятувати інших, рятувати душі, лікувати рани, віддавати, боротися за когось, — додають артисти. Поширити

Як українці реагують на трек “Поламані”:

Передивилась і переслухала декілька разів. Кожен знайде свій сенс пісні і відеоряду. Для мене це про жертовність заради інших.

Пісня НЕЙМОВІРНА, з глибоким сенсом!! Потужний відео супровід, який додає глибини в цілому. Біла тканина, на мою думку, символізує душі....чисті, світлі, незаймані — це душі українців!!! Бо МИ-українці, попри темряву (ворога), яка нас оточує, залишаємося щирими, світлими, співчутливими, згуртованими з любов'ю в серці!! Дякую за Вашу роботу!!!

Розлився той самий біль, коли з 2014 проїзжаючи повз кожне кладовище бачиш українські прапори. Хлопці, дякую за ваші сенси, які несете у своїх піснях та відеороботах. Пишаюся вашою позицією і силу духу.

Олешки — лівий берег Дніпра Херсонської області це Україна! Чекаємо на визволення! Віримо в наші ЗСУ!!!

Пісня сама по собі чудова, але в поєднанні з таким візуалом вона стає зрозумілою для людей всього світу. Дуже сильний візуальний образ!