Группа "Антитіла" посвятила украинцам свой новый хит — видео
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Группа "Антитіла" посвятила украинцам свой новый хит — видео

"Антитіла"
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Источник:  online.ua

За период полномасштабной войны РФ против Украины участники группы "Антитіла" не только успели побывать на фронте, но и представили немало патриотических композиций. Новая песня, получившая название "Поламані", уже покоряет музыкальные хит-парады страны.

Главные тезисы

  • Участники группы "Антитіла" выразили поддержку украинскому народу через новую песню "Поламані".
  • Музыканты группы рассказали, что песня для них - это способ выразить свои чувства, страхи и сомнения, а также еще раз прославить храбрых защитников Украины.
  • Песня и клип “Поламані” является удачным сочетанием музыки и визуальной эстетики, что делает их понятными для аудитории из разных уголков мира.

"Антитіла" представила трек "Поламані" — видео

По словам артистов, они хотели напомнить международному сообществу о несокрушимости украинского народа, несмотря на все выпадающие на его долю испытания.

Душа человека — это целый мир, внутри которого также могут бушевать ураганы и разгораться войны. Иногда они вызваны внешними обстоятельствами, иногда нет. Песня "Поламані" как о тех, кто нуждается в этой поддержке, так и о тех, кто готов ее предоставлять. Даже когда невыносимо тяжело, когда вся ваша воля и характер закованы — не бойтесь попросить о помощи.

Тарас Тополя

Тарас Тополя

Лидер группы "Антитіла"

Как признаются музыканты, для них песня — это саморефлексия, которая дает возможность рассказать миру о себе и своих чувствах, страхах, сомнениях.

Мы по-другому не можем, даже когда сами невероятно нуждаемся в помощи и поддержке, мы, в первую очередь, идем спасать других, спасать души, лечить раны, отдавать, бороться за кого-то, — добавляют артисты.

Как украинцы реагируют на трек "Поламані":

  • Посмотрела и переслушала несколько раз. Каждый найдет свой смысл песни и видеоряда. Для меня это о жертвенности ради других.

  • Песня НЕВЕРОЯТНАЯ, с глубоким смыслом!! Мощное видеосопровождение, которое добавляет глубины в целом. Белая ткань, по моему мнению, символизирует души... чистые, светлые, девственные — это души украинцев!!! Ведь МЫ — украинцы, несмотря на окружающую нас темноту (врага), остаемся искренними, светлыми, сплоченными с любовью в сердце!! Спасибо за Вашу работу!

  • Разлилась та же боль, когда в 2014 проезжая мимо каждого кладбища видишь украинские флаги. Ребята, спасибо за ваши смыслы, которые несете в своих песнях и видеоработах. Горжусь вашей позицией и силой духа.

  • Олешки — левый берег Днепра Херсонской области — это Украина! Ждем освобождения! Верим в наши ВСУ!!!

  • Песня сама по себе прекрасна, но в сочетании с таким визуалом она становится понятна людям со всего мира. Очень сильный визуальный образ!

Фото: скриншот

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