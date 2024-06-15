Группа "Антитіла" посвятила украинцам свой новый хит — видео

За период полномасштабной войны РФ против Украины участники группы "Антитіла" не только успели побывать на фронте, но и представили немало патриотических композиций. Новая песня, получившая название "Поламані", уже покоряет музыкальные хит-парады страны.
Главные тезисы
- Участники группы "Антитіла" выразили поддержку украинскому народу через новую песню "Поламані".
- Музыканты группы рассказали, что песня для них - это способ выразить свои чувства, страхи и сомнения, а также еще раз прославить храбрых защитников Украины.
- Песня и клип “Поламані” является удачным сочетанием музыки и визуальной эстетики, что делает их понятными для аудитории из разных уголков мира.
"Антитіла" представила трек "Поламані" — видео
По словам артистов, они хотели напомнить международному сообществу о несокрушимости украинского народа, несмотря на все выпадающие на его долю испытания.
Как признаются музыканты, для них песня — это саморефлексия, которая дает возможность рассказать миру о себе и своих чувствах, страхах, сомнениях.
Как украинцы реагируют на трек "Поламані":
Посмотрела и переслушала несколько раз. Каждый найдет свой смысл песни и видеоряда. Для меня это о жертвенности ради других.
Песня НЕВЕРОЯТНАЯ, с глубоким смыслом!! Мощное видеосопровождение, которое добавляет глубины в целом. Белая ткань, по моему мнению, символизирует души... чистые, светлые, девственные — это души украинцев!!! Ведь МЫ — украинцы, несмотря на окружающую нас темноту (врага), остаемся искренними, светлыми, сплоченными с любовью в сердце!! Спасибо за Вашу работу!
Разлилась та же боль, когда в 2014 проезжая мимо каждого кладбища видишь украинские флаги. Ребята, спасибо за ваши смыслы, которые несете в своих песнях и видеоработах. Горжусь вашей позицией и силой духа.
Олешки — левый берег Днепра Херсонской области — это Украина! Ждем освобождения! Верим в наши ВСУ!!!
Песня сама по себе прекрасна, но в сочетании с таким визуалом она становится понятна людям со всего мира. Очень сильный визуальный образ!
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