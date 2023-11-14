H&M возобновляет работу еще в двух столичных ТРЦ. Известная дата

Сеть магазинов с одеждой H&M возобновила работу в Украине. На этой неделе в столичных ТРЦ откроются еще два магазина бренда.

В каких ТРЦ заработают магазины H&M

16 ноября H&M откроется в ТРЦ River Mall и Retroville. Об этом сообщили на официальных страницах ТРЦ в социальных сетях.

Также сообщается, что в ближайшие недели возобновит работу остальные столичные магазины H&M, в частности в SkyMall и Dream Town.

Что известно о работе H&M в Украине

Напомним, H&M Group закрыла свои магазины в Украине с 24 февраля 2022 года с началом полномасштабного вторжения.

Летом 2023 года компания H&M объявила, что планирует постепенно снова открыть большинство своих магазинов в Украине с ноября этого года.

Шведская компания Hennes&Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, открыл первый магазин в Украине в 2018 году. К началу полномасштабного вторжения сеть H&M в Украине насчитывала восемь торговых точек: пять – в Киеве, по одной – в Одессе, Харькове и Львове.

Уже 9 ноября H&M открылся в ТРЦ Respublika и Lavina Mall.

Возвращение международных компаний усиливает экономику Украины, ведь это уплаченные налоги в государственный бюджет, новые рабочие места, аренда помещений, повышение спроса на рабочую и интеллектуальную силу, сервис и т.д.