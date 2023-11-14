H&M відновлює роботу ще у двох столичних ТРЦ. Відома дата

Мережа магазинів з одягом H&M відновила роботу в Україні. Цього тижня у столичних ТРЦ відкриються ще два магазини бренду.

В яких ТРЦ запрацюють магазини H&M

16 листопада H&M відкриється у ТРЦ River Mall і Retroville. Про це повідомили на офіційних сторінках ТРЦ в соціальних мережах.

Також повідомляється, що найближчими тижнями відновить роботу решта столичних магазинів H&M, зокрема в SkyMall і Dream Town.

Що відомо про роботу H&M в Україні

Нагадаємо, H&M Group закрила свої магазини в Україні з 24 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення.

Влітку 2023 року компанія H&M оголосила, що планує поступово знову відкрити більшість своїх магазинів в Україні з листопада цього року.

Шведська компанія Hennes&Mauritz AB (H&M), власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, відкрив перший магазин в Україні 2018 року. На початок повномасштабного вторгнення мережа H&M в Україні налічувала вісім торговельних точок: п’ять — у Києві, по одній — в Одесі, Харкові та Львові.

Вже 9 листопада H&M відкрився в ТРЦ Respublika та Lavina Mall.

Повернення міжнародних компаній посилює економіку України, адже це сплачені податки в державний бюджет, нові робочі місця, оренда приміщень, підвищення попиту на робочу й інтелектуальну силу, сервіс тощо.