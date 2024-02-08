Представители правозащитных организаций Human Rights Watch, SITU Research и Truth Hounds обнародовали расследование, посвященное причастности высшего руководства России к совершению военных преступлений в оккупированном Мариуполе.

Как армия РФ разрушала Мариуполь

Правозащитники посвятили расследование событиям весной 2022 года, когда преступная армия РФ штурмовала Мариуполь.

По мнению расследователей, к военным преступлениям в Мариуполе могут быть причастны кремлевский диктатор Владимир Путин, глава минобороны страны-агрессорки Сергей Шойгу и так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров.

В материалах расследования отмечается, что до масштабного вторжения армии РФ в Украину в конце февраля 2022 года в Мариуполе проживало 540 тыс. человек.

В частности, город был крупным культурным и промышленным центром на юго-востоке Украины.

Со всей страны приезжали люди, чтобы посмотреть представления областного театра или концерт в камерной филармонии.

В Мариуполе находились два крупнейших металлургических комбината. Местные власти вложили сотни миллионов долларов в строительство дорог, парков и создание современной системы общественного транспорта.

Азовское море одновременно было и визитной карточкой, и залогом развития: через мариупольский порт Украина поставляла уголь, сталь и зерно в разные уголки мира.

После вторжения преступной армии РФ в Украину российские оккупанты почти сразу начали наступление в направлении Мариуполя и несколько месяцев штурмовали город, стремясь создать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

В начале марта 2022 года Мариуполь оказался в полном окружении, а часть подразделений армии РФ предпринимала попытки продвинуться в центр города.

Мариуполь бомбили с воздуха, обстреливали из танков, минометов и тяжелой артиллерии.

Многие жители покинули дома и перебрались в подвалы, к началу марта в нем оставалось примерно 450 тысяч человек, которые либо не смогли, либо не захотели эвакуироваться.

В результате боевых действий инфраструктура была разрушена и жители остались без воды, тепла, света и связи.

К 13 апреля оккупанты захватили большую часть города, а 21 числа Москва объявила о его захвате.

В середине мая в плен сдались останки украинского гарнизона, защищавшиеся на "Азовстали".

В результате российской оккупации город был почти полностью разрушен.

Поскольку у правозащитников не было возможности собрать информацию на месте событий, были использованы показания сотен жителей Мариуполя, которым удалось эвакуироваться, проработаны 850 фото и видеозаписей, проанализированы спутниковые снимки кладбищ.

Правозащитники по установлению оценки убытков изучили каждый квартал в центральной части города.

В своей работе они сосредоточились на разрушениях вдоль центральной улицы города – проспекта Мира. Был изучен участок примерно на 14 кв. км (около четверти общей площади Мариуполя).

На этом участке исследовано 4 тыс. 884 поврежденных или полностью разрушенных здания. Для наглядности масштаба разрушений построены трехмерные модели семи построек.

Одно здание – это многоквартирный дом, другое – больница, при которой был роддом №3, еще одно – университет.

Также в расследовании отмечены частный дом, коммерческое здание с банком, торговый центр, игровая площадка, здание в центре города в стиле неоклассицизма и сердце Мариуполя – драмтеатр.

В настоящее время российские военные преступники и оккупационная администрация сносят остатки построек в исторической части Мариуполя. Мариуполя, который знали местные жители, практически не существует.

В частности, в материалах расследования правозащитники приводят историю дома по адресу Митрополитска, 98 и семьи Антипенко – Ивана, Кристины и трехлетней дочери Арины.

Поскольку преступная армия РФ безжалостно бомбила Мариуполь в начале марта, люди преимущественно прятались в подвалах и на улицу люди выходили ненадолго, чтобы достать воду и приготовить еду на костре.

Армия РФ полностью уничтожила Мариуполь

Приблизительно в 15:00 11 марта раздался взрыв: авиабомба обрушила центральную секцию - все пять этажей, а люди были похоронены под обломками.

Оставшиеся в живых звали на помощь, соседи слышали стон, спасатели из-за обстрела были вынуждены уехать. В подвале на полу лежали обугленные тела, от помещения ничего не осталось.

Telegram-чаты были забиты сообщениями людей, искавших родственников. О семье Антипенко информации не было.

На Пасху 24 апреля группа мужчин обнаружила по этому адресу тело ребенка, за несколько недель работ извлекли 17 тел и фрагментов тел погибших.

По словам рабочих, тело ребенка подходило под описание трехлетней Арины.

Через два месяца на руинах нашли телефон Кристины Антипенко с тремя неотправленными сообщениями от 6 марта "Мамуль, я жива. Со мной все хорошо. Люблю тебя".

Телефон передали ее матери Стефании, проживающей в другом городе.

Несколько месяцев она приходила во временный морг, куда свозили погибших со всего Мариуполя.

Затем обнаружила фото тела Арины в базе данных под номером 1734 года.

На Старокрымском кладбище оказалось, что на месте 1734 рядом с крестом фото другой маленькой девочки - Евы, погибшей при обстреле авто.

Родные приняли тело Арины за тело своей дочери. В октябре Стефания добилась разрешения на эксгумацию и перезахоронила внуку в другом украинском городе.

Тела Ивана и Кристины найти не удалось, они считаются "пропавшими без вести", скорее всего, их останки утеряны среди останков тысяч других людей.

Приблизительно в двух с половиной километрах от дома №98 на Митрополитской стояло сине-зеленое здание больницы №3 - главной больницы Мариуполя для женщин и детей.

Последствия удара армии РФ по больнице в Мариуполе

Во время бомбежек преступной армии РФ местные жители скрывались в подземном укрытии на территории больницы.

Это был старый, надежный, но холодный бункер, температура в котором ночью опускалась ниже нуля.

Приблизительно в 14:50 9 марта раздался грохот самолета, затем прогремел мощный взрыв, в результате пострадали родильное отделение и детский диагностический центр.

Пациенты и медики выбежали во двор, полицейские и волонтеры вынесли раненую Ирину Калинину, которой до этого делали кесарево сечение. Через несколько часов Ирина умерла, ребенок тоже погиб.

Тысячи мариупольцев по всему городу находились в таких же трудных условиях и отчаянно пытались выжить.

Не работал водопровод, люди набирали дождевую воду и растапливали снег.

Скрывавшимся в бункере при больнице, можно сказать повезло: в помещении был большой старый бак с водой.

Недалеко в парке был колодец, но ходить туда было опасно.

9 марта за несколько минут до сброса авиабомбы на роддом №3 авиация ударила по Приазовскому государственному техническому университету.

Последствия удара армии РФ по Приазовскому университету

До войны в нем действовало около 200 программ, образование получали будущие инженеры, металлурги, транспортники, экономисты и айтишники.

Один из свидетелей, снимавший момент удара по телефону, Михаил Пуришев был владельцем ресторана Evo, расположенного рядом.

Студенты часто забегали туда перекусить между занятиями или пообщаться с друзьями. Но в то утро там уже никого не было. В помещении университета уже не учились, а прятались.

Проанализировав с помощью спутниковых снимков и информации из открытых источников разрушения в центральной части Мариуполя, правозащитники установили, что из 89 учебных заведений в Мариуполе пострадали 86 – из 15 университетов пострадали все 15, а из 74 школ пострадали 71.

Марьинская Балка – это только один из многих районов, пострадавших от оружия взрывного действия. Проанализировав спутниковые снимки, а также опубликованные в фото и видео, достоверность которых удалось подтвердить, расследователи пришли к выводу, что в центральной части Мариуполя пострадали 54% построек (4884 из 9043) . Из многоквартирных домов пострадало 93% (433 из 477), а из частных – почти половина.

До вторжения драмтеатр был знаковым центром культуры. Фронтон театра украшали статуи сталевара, шахтера и земледельца, стоявших в окружении муз.

16 марта 2022 года в нем скрывались сотни человек.

Снаружи на асфальте белой краской огромными буквами было написано слово "Дети".

Незадолго до полудня самолет сбросил две авиабомбы.

Последствия бомбового удара армии РФ по Драмтеатру в Мариуполе

В результате была разрушена центральная часть крыши, а также часть северной и южной стен.

Точное количество погибших до сих пор не установлено.

Правозащитники достоверно подтвердили гибель 15, но, по данным украинских властей, речь идет о нескольких сотнях.

В течение следующего года оккупационные власти почти полностью снесли здание театра и обнесли территорию высоким забором. В мае 2023 года появился список из 459 зданий под снос.

Кто причастен к военным преступлениям в Мариуполе

По мнению правых со ссылкой на проанализированную информацию, к военным преступлениям в Мариуполе могут быть причастны:

Владимир Путин – президент России и верховный главнокомандующий

Сергей Шойгу – министр обороны

Валерий Герасимов – первый заместитель министра обороны и начальник генштаба

Сергей Рудский – первый заместитель начальника генштаба

Александр Дворников – на тот момент командующий войсками Южного военного округа.

Виктор Золотов – главнокомандующий "Росгвардией"

Андрей Мордвичев – командующий 8-й общевойсковой армией

Рамзан Кадыров – председатель Чечни и руководитель чеченских подразделений

Адам Делимханов – командующий чеченскими подразделениями в Мариуполе.

Денис Пушилин - главарь так называемой "ДНР"

Правозащитники также отмечают вероятную причастность к военным преступлениям также 17 российских командиров, участвовавших в захвате города.