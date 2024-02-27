Японский модуль SLIM успешно пережил лунную ночь

Японский посадочный модуль SLIM пережил долгую и холодную ночь на Луне и отправил новые фото.

Посадочный аппарат возобновил связь с Землей

Аппарат SLIM проснулся после одного месяца спячки на Луне и успешно отреагировал на команду с Земли. Время простоя пришлось на холодную лунную ночь, которая длится около двух недель.

На SLIM была отправлена команда и получен ответ, подтверждающий, что космический аппарат пережил лунную ночь и снова появился на связи, — написали представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Поделиться

Команда также добавила, что вся электроника в аппарате осталась в рабочем состоянии, несмотря на то, что температура падала до -100 градусов Цельсия.

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Посадочный модуль SLIM не только благополучно очнулся после длительного сна, но и начал собирать научные данные. На свежих снимках, сделанных аппаратом, виден новый регион Луны, которого "не было видно в прошлый раз", сообщила команда JAXA.

Новые снимки спутниковой поверхности были получены с помощью навигационной камеры аппарата. Полный контроль над SLIM будет установлен только тогда, когда температура повысится до более безопасного уровня.

Еще 19 января аппарат совершил посадку на краю кратера Сиори. Посадочный модуль приземлился "вверх дрожью" из-за неисправностей двигателя, но к счастью, его солнечные панели все еще могут улавливать солнечный свет, хоть и на пониженном уровне.

Проблемы с посадкой и получением энергии заставили прервать миссию вскоре после приземления, позже аппарат проснулся через 10 дней для нескольких коротких операций.

JAXA решило максимально использовать небольшое окно для операции, исследовав место посадки с помощью многодиапазонной камеры космического аппарата в поисках оливина и других минералов. Аппарат сделал многочисленные снимки находившихся поблизости камней. Такой насыщенный график был составлен из-за того, что инженеры опасались, что аппарат может не проснуться после лунной ночи.

Но в лунную ночь, продолжительность которой составляет примерно 14,5 земных дней, солнечный свет вообще не достигал посадочного модуля. Месячный день начался примерно 15 февраля, но неудачное расположение аппарата означало, что солнечный свет не попадет на его панели до 24-25 февраля.

Успешное пробуждение SLIM показывает, что техника выдержала экваториальные лунные температуры, ночью достигающие -130 градусов по Цельсию.

SLIM выполнил свои основные и расширенные задачи миссии: совершил точную посадку, отправил на поверхность два небольших вездехода для собственных операций и собрал научные данные в окрестностях.