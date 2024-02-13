Компания Intuitive Machines планирует совершить первую коммерческую посадку на Луну

После неудачи космического аппарата Peregrine компании Astrobotic мы приближаемся к еще одной попытке отправить на Луну первую в истории коммерческую миссию. Intuitive Machines может войти в историю со своим посадочным модулем Odysseus.
Intuitive Machines попытается совершить первую коммерческую посадку на Луну
Intuitive Machines готовится к полету в конце этого месяца. В рамках миссии IM-1 она попытается усадить космический корабль класса Nova-C на поверхность земного спутника. Если ей удастся сделать это, она станет первой, кто совершил успешную коммерческую высадку на Луну. Предыдущая попытка закончилась неудачей в январе, когда модуль Peregrine начал терять горючее, необходимое для мягкого приземления, и вынужден был вернуться назад.
Intuitive Machines надеется совершить свою попытку посадки 22 февраля.
Odysseus покинет Землю на борту ракеты SpaceX Falcon 9 где-то между 14 и 16 февраля. Окно для запуска открывается в 19.57 по киевскому времени в среду.
Компания нацелилась на кратер Малаперт А вблизи южного полюса Луны.
Odysseus — первый из трех посадочных аппаратов класса Nova-C, которые Intuitive Machines планирует отправить на Луну этого года. Все они будут иметь на борту коммерческую полезную нагрузку и инструменты NASA в соответствии с контрактом по программе Commercial Lunar Payload Services (CLPS) агентства.
Что известно о деятельности компании
NASA заключило с Intuitive Machines контракт на 77 миллионов долларов на поставку полезной нагрузки еще в 2019 году, и сейчас на борту Одиссея находятся шесть инструментов NASA.
При высоте 4,3 метра модуль может нести около 130 килограммов груза. Его миссия будет короткой, но потенциально ценной для дальнейших полетов, в частности, пилотируемых миссий NASA "Артемида". Орбитальные зонды обнаружили признаки водяного льда на южном полюсе Луны, которое может быть использовано для обеспечения жизнедеятельности астронавтов и даже как топливо, что делает этот регион очень интересным для исследований.
Компания Columbia Sportswear сотрудничала с Intuitive Machines над созданием теплоотражающего материала Omni-Heat Infinity, вдохновленного проектом "Аполлон". Новый материал используется в этой миссии, чтобы помочь защитить криогенный бак с двигателем.
Тем временем, студенты Аэронавигационного университета Embry-Riddle разработали систему камер EagleCam, которая попытается отделиться от спускового аппарата до того, как он приземлится, чтобы сфотографировать этот момент с точки зрения третьего лица. EagleCam также оснащена экспериментальной системой пылеудаления.
Ожидается, что аппарат на солнечных батареях и любое несущее его функциональное оборудование будет в рабочем состоянии лишь около недели до наступления лунной ночи — 14-дневного периода холодной тьмы, которая, по словам компании, сделает модуль нетрудоспособным. Но пока все работает, разные инструменты будут собирать данные на поверхности.
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