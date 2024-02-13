Компанія Intuitive Machines планує здійснити першу комерційну посадку на Місяць

Після невдачі космічного апарата Peregrine компанії Astrobotic ми наближаємося до ще однієї спроби відправити на Місяць першу в історії комерційну місію. Intuitive Machines може увійти в історію зі своїм посадковим модулем Odysseus.

Intuitive Machines спробує здійснити першу комерційну посадку на Місяць

Intuitive Machines готується до польоту наприкінці цього місяця. В межах місії IM-1 вона спробує посадити космічний корабель класу Nova-C на поверхню земного супутника. Якщо їй вдасться зробити це, вона стане першою, хто здійснив успішну комерційну висадку на Місяць. Попередня спроба закінчилася невдачею в січні, коли модуль Peregrine почав втрачати пальне, необхідне для м'якого приземлення, і мусив повернутися назад.

Intuitive Machines сподівається здійснити свою спробу посадки 22 лютого.

Odysseus покине Землю на борту ракети SpaceX Falcon 9 десь між 14 і 16 лютого. Вікно для запуску відкривається о 19:57 за київським часом у середу.

Компанія націлилась на кратер Малаперт А поблизу південного полюса Місяця.

Odysseus — перший із трьох посадкових апаратів класу Nova-C, які Intuitive Machines планує відправити на Місяць цього року. Всі вони матимуть на борту комерційне корисне навантаження та інструменти NASA відповідно до контракту за програмою Commercial Lunar Payload Services (CLPS) агентства.

Що відомо про діяльність компанії

NASA уклало з Intuitive Machines контракт на 77 мільйонів доларів на поставку корисного навантаження ще у 2019 році, і зараз на борту "Одіссея" перебувають шість інструментів NASA.

При висоті в 4,3 метра модуль може нести близько 130 кілограмів вантажу. Його місія буде короткою, але потенційно цінною для подальших польотів, зокрема, пілотованих місій NASA "Артеміда". Орбітальні зонди виявили ознаки водяного льоду на південному полюсі Місяця, який може бути використаний для забезпечення життєдіяльності астронавтів і навіть як паливо, що робить цей регіон дуже цікавим для досліджень.

Компанія Columbia Sportswear співпрацювала з Intuitive Machines над створенням тепловідбивного матеріалу Omni-Heat Infinity, натхненного проєктом "Аполлон". Новий матеріал використовується в цій місії, щоб допомогти захистити кріогенний бак з двигуном.

Тим часом студенти Аеронавігаційного університету Embry-Riddle розробили систему камер EagleCam, яка спробує відокремитися від спускового апарата до того, як він приземлиться, щоб сфотографувати цей момент з погляду третьої особи. EagleCam також оснащена експериментальною системою видалення пилу.

Очікується, що апарат на сонячних батареях та будь-яке функціональне обладнання, яке він несе, буде в робочому стані лише близько тижня до настання місячної ночі — 14-денного періоду холодної темряви, яка, за словами компанії, зробить модуль непрацездатним. Але поки все працює, різні інструменти збиратимуть дані на поверхні.