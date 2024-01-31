Аналитики озвучили количество танков, которое РФ может производить в месяц

По данным Министерства обороны Великобритании, российская оборонно-промышленная база может производить не менее 100 основных боевых танков в месяц.

Сколько РФ производит танков

Отмечается, что по состоянию на март 2023 года единственный российский производитель танков — "Уралвагонзавод" — производил 20 танков в месяц.

В марте 2023 г. заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российский ОПК может производить 1500 основных боевых танков в 2023 г., что предполагает средний уровень производства 125 танков в месяц.

30 января 2024 года Министерство обороны России сообщило, что российское предприятие ОПК "Новатор" выполнило государственный оборонный заказ на крылатые ракеты "Калибр" и баллистические ракеты "Искандер" в 2023 году.

Гендиректор "Новатора" Фарид Абдрахманов доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что "Новатор" выполнил государственный оборонный заказ на "Калибры" и "Искандеры" в 2023 году, перейдя на круглосуточное производство и создав трехсменный график работы на всех своих заводах.

По словам Абдрахманова, "Новатор" уже выполнил 17% государственного оборонного заказа на 2024 год.

Что известно о запасах ракет в России

По последним данным Воздушных сил, Россия, как и в прошлый период, имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

В середине января заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны РФ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что российские войска не применяли крылатые ракеты "Калибр" для ударов по Украине с середины сентября 2023 года, вероятно, с целью создания ракетного резерва.

По его словам, Россия, вероятно, испытывает трудности с производством крылатых ракет "Калибр", поскольку для этого требуется много иностранных компонентов, заблокированных международными санкциями.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, по последним данным в РФ осталось около 900 ракет высокоточных дальнобойных.

Как отмечает Игнат, россияне при этих атаках использовали почти все ракеты, которые им удалось изготовить после прошлых массированных атак.

Поэтому, несмотря на то, что они производят, они и тратят. Именно поэтому цифра сейчас на этом уровне осталась, — подчеркнул представитель Воздушных сил.