Зеленский озвучил, сколько ракет и дронов выпустила РФ по Украине с начала года

С начала 2024 года российские оккупанты выпустили по территории Украины более 330 ракет разных типов и около 600 беспилотников.

Зеленский отметил обеспечение контроля Украины над своим небом

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, с начала года Россия выпустила по городам Украины более 330 ракет разных типов и около 600 боевых беспилотников.

Russia has launched over 330 missiles of various types and approximately 600 combat drones at Ukrainian cities since the beginning of the year.



To withstand such terrorist pressure, a sufficiently strong air shield is required. And this is the type of air shield we are building… pic.twitter.com/t5p1BLAVby — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 30, 2024

Чтобы противостоять такому давлению террористов, нужен достаточно крепкий воздушный щит. И именно такой воздушный щит мы строим с нашими партнерами, — написал Зеленский. Поделиться

Президент подчеркнул, что контроль Украины над своим небом является критически важным для обеспечения безопасности на земле — от передовых позиций до больниц и школ в тылу.

Противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба являются нашими приоритетами. Российский террор нужно победить — это достижимо, — отметил глава государства. Поделиться

Атака РФ по Украине 30 января

Российские террористы в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300.

Силами и средствами ПВО было уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

Часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты на линии фронта и государственной границы с РФ.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, по последним данным в РФ осталось около 900 ракет высокоточных дальнобойных.

Как отмечает Игнат, россияне при этих атаках использовали почти все ракеты, которые им удалось изготовить после прошлых массированных атак.

Поэтому, несмотря на то, что они производят, они и тратят. Именно поэтому цифра сейчас на этом уровне осталась, — отметил представитель Воздушных сил.

В то же время, по словам Юрия Игната, на вооружении армии РФ также остается большое количество ракет зенитно-ракетного комплекса С-300, которыми они, в частности, обстреливают Харьковщину, а также авиационные и противокорабельные ракеты.