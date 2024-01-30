Зеленский озвучил, сколько ракет и дронов выпустила РФ по Украине с начала года

С начала 2024 года российские оккупанты выпустили по территории Украины более 330 ракет разных типов и около 600 беспилотников.
Зеленский отметил обеспечение контроля Украины над своим небом
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, с начала года Россия выпустила по городам Украины более 330 ракет разных типов и около 600 боевых беспилотников.
Президент подчеркнул, что контроль Украины над своим небом является критически важным для обеспечения безопасности на земле — от передовых позиций до больниц и школ в тылу.
Атака РФ по Украине 30 января
Российские террористы в ночь на 30 января запустили по Украине 35 дронов-камикадзе Shahed и две управляемые ракеты С-300.
Силами и средствами ПВО было уничтожено 15 вражеских БПЛА в Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.
Часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты на линии фронта и государственной границы с РФ.
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, по последним данным в РФ осталось около 900 ракет высокоточных дальнобойных.
Как отмечает Игнат, россияне при этих атаках использовали почти все ракеты, которые им удалось изготовить после прошлых массированных атак.
Поэтому, несмотря на то, что они производят, они и тратят. Именно поэтому цифра сейчас на этом уровне осталась, — отметил представитель Воздушных сил.
В то же время, по словам Юрия Игната, на вооружении армии РФ также остается большое количество ракет зенитно-ракетного комплекса С-300, которыми они, в частности, обстреливают Харьковщину, а также авиационные и противокорабельные ракеты.
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