Зеленський озвучив, скільки ракет і дронів випустила РФ по Україні з початку року

З початку 2024 року російські окупанти випустили по території України понад 330 ракет різних типів і близько 600 безпілотників.

Зеленський наголосив на забезпеченні контролю України над своїм небом

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, з початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників.

Russia has launched over 330 missiles of various types and approximately 600 combat drones at Ukrainian cities since the beginning of the year.



To withstand such terrorist pressure, a sufficiently strong air shield is required. And this is the type of air shield we are building… pic.twitter.com/t5p1BLAVby — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 30, 2024

Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами, — написав Зеленський. Поширити

Президент наголосив, що контроль України над своїм небом є критично важливим для забезпечення безпеки на землі — від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу.

Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими пріоритетами. Російський терор треба перемогти — це досяжно, — зазначив глава держави. Поширити

Атака РФ по Україні 30 січня

Російські терористи у ніч на 30 січня запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed та дві керовані ракети С-300.

Силами та засобами ППО було знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, за останніми даними у РФ залишилось близько 900 ракет високоточних далекобійних.

Як зазначає Ігнат, росіяни під час цих атак використали майже всі ракети, які їм вдалося виготовити після минулих масованих атак.

Тому попри те, що вони виготовляють, вони і витрачають. Саме тому цифра зараз на цьому рівні залишилась, — наголосив речник Повітряних сил.

Водночас за словами Юрія Ігната, на озброєнні армії РФ також залишається велика кількість ракет зенітно-ракетного комплексу С-300, якими вони, зокрема, обстрілюють Харківщину, а також авіаційні та протикорабельні ракети.