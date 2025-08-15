ИИ будет руководить государством. Первая страна в мире готовится к смелому эксперименту
Албания попытается жить под руководством ИИ?
Читати українською
Источник:  Politico

Как заявил премьер-министр Албании Эди Рама, существует высокая вероятность того, что в скором времени его страной будет руководить искусственный интеллект. По его мнению, ИИ будет действительно эффективным в борьбе с коррупцией, повышением прозрачности и даже управления целыми министерствами.

Главные тезисы

  • Власти Албании фактически признали, что не могут побороть коррупцию собственными силами.
  • По всей вероятности, именно ИИ сможет сыграть ключевую роль в решении этой проблемы.

Эдди Рама рассчитывает на то, что в его стране появится министерство, которое будет полностью работать под управление искусственного интеллекта.

Как считает политик, это позволит избежать кумовства и конфликтов интересов.

Рама также питает надежду, что местные разработчики могли бы создать модель ИИ, "избранную" министром, а в перспективе Албания могла бы иметь правительство и премьера, сформированных полностью из искусственного интеллекта.

Премьер-министр страны призвал серьезно рассмотреть описанный сценарий и начать готовиться к его воплощению.

Эту инициативу уже поддержал бывший политик правящей партии и писатель Бен Блуши.

По мнению последнего, ИИ-правительства вполне возможны и могут радикально изменить представление о демократии.

Албания давно борется с масштабной коррупцией, охватывающей все сферы жизни, включая политику. Правящая партия неоднократно становилась фигурантом коррупционных дел, а многие чиновники были обвинены и осуждены. В настоящее время лидер оппозиции Салли Бериша находится под судом по коррупционным обвинениям, а бывший премьер и президент Илир Мета отбывает наказание в тюрьме.

