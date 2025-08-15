ШІ керуватиме державою. Перша країна у світі готується до сміливого експерименту

Як заявив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, існує висока ймовірність того, що незабаром його країною буде керувати штучний інтелект. На його переконання, ШІ буде дійсно ефективним у боротьбі з корупцією, підвищенням прозорості та навіть управління цілими міністерствами.

Албанія спробує жити під керівництвом ШІ?

Еді Рама розраховує на те, що в його країні з’явиться міністерство, яке повністю працюватиме під управління штучного інтелекту.

Як вважає політик, це дасть можливість уникнути кумівства та конфліктів інтересів.

Рама також плекає надію, що місцеві розробники могли б створити модель ШІ, "обрану" міністром, а в перспективі Албанія могла б мати уряд і прем’єра, сформованих повністю зі штучного інтелекту.

Прем’єр-міністр країни закликав серйозно розглянути описаний сценарій та почати готуватися до його втілення.

Цю ініціативу уже підтримав колишній політик правлячої партії та письменник Бен Блуші.

На переконання останнього, ШІ-уряди цілком можливі та можуть радикально змінити уявлення про демократію.