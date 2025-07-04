ИИ помог бесплодной паре зачать ребенка — как это происходило

Супруги из США ожидают своего первенца после 18 лет неудачных попыток. Осуществить свою главную мечту они смогли благодаря новому методу STAR (Sperm Tracking and Recovery), в котором используют искусственный интеллект.

Что известно о революционном методе STAR

Этот уникальный способ, в рамках которого применяют ИИ, позволяет выявить и извлечь скрытые сперматозоиды.

По словам ученых, мужчине нужно было всего лишь предоставить команде исследователей образец своей спермы.

После этого был проведен ее детальный анализ с помощью искусственного интеллекта — ученые обнаружили три скрытых сперматозоида.

Что важно понимать, именно их использовали для оплодотворения яйцеклеток жены с помощью ЭКО.

Мне понадобилось два дня, чтобы поверить, что я действительно беременна. Я до сих пор просыпаюсь утром и не могу понять, правда это или нет, — откровенно признается будущая мама. Поделиться

Это поразительное достижение уже прокомментировал директор Центра фертильности Колумбийского университета доктор Зев Уильямс.

По словам последнего, ему и его команде понадобилось 5 лет для разработки этой революционной технологии.