ИИ помог бесплодной паре зачать ребенка — как это происходило

Супруги из США ожидают своего первенца после 18 лет неудачных попыток. Осуществить свою главную мечту они смогли благодаря новому методу STAR (Sperm Tracking and Recovery), в котором используют искусственный интеллект.
Главные тезисы
- Метод STAR действительно может совершить революцию.
- Ученые откровенно признаются, что потратили 5 лет на создание этой технологии.
Что известно о революционном методе STAR
Этот уникальный способ, в рамках которого применяют ИИ, позволяет выявить и извлечь скрытые сперматозоиды.
По словам ученых, мужчине нужно было всего лишь предоставить команде исследователей образец своей спермы.
После этого был проведен ее детальный анализ с помощью искусственного интеллекта — ученые обнаружили три скрытых сперматозоида.
Что важно понимать, именно их использовали для оплодотворения яйцеклеток жены с помощью ЭКО.
Это поразительное достижение уже прокомментировал директор Центра фертильности Колумбийского университета доктор Зев Уильямс.
По словам последнего, ему и его команде понадобилось 5 лет для разработки этой революционной технологии.
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