ИИ помог бесплодной паре зачать ребенка — как это происходило
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Технологии
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ИИ помог бесплодной паре зачать ребенка — как это происходило

Что известно о революционном методе STAR
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Источник:  CNN

Супруги из США ожидают своего первенца после 18 лет неудачных попыток. Осуществить свою главную мечту они смогли благодаря новому методу STAR (Sperm Tracking and Recovery), в котором используют искусственный интеллект.

Главные тезисы

  • Метод STAR действительно может совершить революцию.
  • Ученые откровенно признаются, что потратили 5 лет на создание этой технологии.

Что известно о революционном методе STAR

Этот уникальный способ, в рамках которого применяют ИИ, позволяет выявить и извлечь скрытые сперматозоиды.

По словам ученых, мужчине нужно было всего лишь предоставить команде исследователей образец своей спермы.

После этого был проведен ее детальный анализ с помощью искусственного интеллекта — ученые обнаружили три скрытых сперматозоида.

Что важно понимать, именно их использовали для оплодотворения яйцеклеток жены с помощью ЭКО.

Мне понадобилось два дня, чтобы поверить, что я действительно беременна. Я до сих пор просыпаюсь утром и не могу понять, правда это или нет, — откровенно признается будущая мама.

Это поразительное достижение уже прокомментировал директор Центра фертильности Колумбийского университета доктор Зев Уильямс.

По словам последнего, ему и его команде понадобилось 5 лет для разработки этой революционной технологии.

Мы перенесли сперму в систему STAR на основе искусственного интеллекта, и через час она нашла 44 сперматозоида. Именно тогда мы поняли, что это изменит правила игры.

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