ШІ допоміг безплідній парі зачати дитину — як це відбувалося
Категорія
Технології
Дата публікації

ШІ допоміг безплідній парі зачати дитину — як це відбувалося

Що відомо про революційний метод STAR
Джерело:  CNN

Подружжя зі США очікує на свого первістка після 18 років невдалих спроб. Здійснити свою головну мрію вони змогли завдяки новому методу STAR (Sperm Tracking and Recovery), у межах якого використовують штучний інтелект.

Головні тези:

  • Метод STAR дійсно може здійснити революцію.
  • Науковці відверто зізнаються, що витратили 5 років на створення цієї технології.

Що відомо про революційний метод STAR

Цей унікальний спосіб, у межах якого застосовують ШІ, дає можливість виявити та вилучити приховані сперматозоїди.

За словами науковців, чоловікові потрібно було лише надати команді дослідників зразок своєї сперми.

Після цього було здійснено її детальний аналіз за допомогою штучного інтелекту — вчені виявили три приховані сперматозоїди.

Що важливо розуміти, саме їх використали для запліднення яйцеклітин дружини за допомогою ЕКЗ.

Мені знадобилося два дні, щоб повірити, що я справді вагітна. Я досі прокидаюся вранці і не можу збагнути, правда це чи ні, — відверто зізнається майбутня мама.

Це вражаюче досягнення уже прокоментував директор Центру фертильності Колумбійського університету доктор Зев Вільямс.

За словами останнього, йому та його команді знадобилося 5 років на розробку цієї революційної технології.

Пацієнт надав зразок сперми, і висококваліфіковані техніки два дні шукали в ньому сперматозоїди. Вони нічого не знайшли. Ми перенесли його до системи STAR на основі штучного інтелекту, і за годину вона знайшла 44 сперматозоїди. Саме тоді ми зрозуміли, що це змінить правила гри і матиме велике значення для пацієнтів, — розповів Вільямс.

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Категорія
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