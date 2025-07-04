ШІ допоміг безплідній парі зачати дитину — як це відбувалося

Подружжя зі США очікує на свого первістка після 18 років невдалих спроб. Здійснити свою головну мрію вони змогли завдяки новому методу STAR (Sperm Tracking and Recovery), у межах якого використовують штучний інтелект.
Головні тези:
- Метод STAR дійсно може здійснити революцію.
- Науковці відверто зізнаються, що витратили 5 років на створення цієї технології.
Що відомо про революційний метод STAR
Цей унікальний спосіб, у межах якого застосовують ШІ, дає можливість виявити та вилучити приховані сперматозоїди.
За словами науковців, чоловікові потрібно було лише надати команді дослідників зразок своєї сперми.
Після цього було здійснено її детальний аналіз за допомогою штучного інтелекту — вчені виявили три приховані сперматозоїди.
Що важливо розуміти, саме їх використали для запліднення яйцеклітин дружини за допомогою ЕКЗ.
Це вражаюче досягнення уже прокоментував директор Центру фертильності Колумбійського університету доктор Зев Вільямс.
За словами останнього, йому та його команді знадобилося 5 років на розробку цієї революційної технології.
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