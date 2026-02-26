ИИ в военных симуляторах почти всегда выбирает использование ядерного оружия
ИИ в военных симуляторах почти всегда выбирает использование ядерного оружия

Источник:  TechSpot

Исследователи из Кингс-колледжа в Лондоне провели новый эксперимент с ведущими моделями искусственного интеллекта – GPT-5.2 от OpenAI, Claude Sonnet 4 от Anthropic и Gemini 3 Flash от Google – в котором обнаружили, что они склонны к использованию ядерного оружия в военных симуляторах.

  • В исследовании об искусственном интеллекте в военных симуляторах было выявлено, что ИИ склонен выбирать использование ядерного оружия.
  • Эксперты выразили беспокойство относительно возможных катастрофических последствий увеличения использования ИИ в военных ситуациях.
  • ИИ неоднократно неправильно справлялся с туманом войны, что приводило к непреднамеренным эскалациям в симуляциях.

ИИ склонен выбирать ядерное оружие в военных симуляторах

В рамках эксперимента каждой модели предоставлялись подробные сценарные подсказки, охватывающие пограничные конфликты, дефицит ресурсов и экзистенциальные угрозы выживанию. Им также предоставляли "лестницы эскалации" — тактические варианты, которые варьировались от дипломатии до ядерного конфликта.

В течение 21 игры и 329 ходов ИИ создал около 780 тысяч слов аргументации, и у 95% по меньшей мере одна из сторон прибегала к использованию ядерного оружия. Капитуляция не являлась решением ни в одном из случаев.

Модели неоднократно неправильно справлялись с туманом войны, что приводило к непреднамеренным эскалациям в 86% симуляций. Имея возможность отступить под давлением, ИИ демонстрировал противоположную тенденцию и удваивал усилия, а уменьшение насилия происходило только как временная тактика, а не стратегический выбор.

Такие результаты исследования вызвали беспокойство у экспертов. Исследователь безопасности в Абердинском университете Джеймс Джонсон сказал, что открытия тревожны и предупредил, что искусственный интеллект может усиливать реакции друг друга с потенциально катастрофическими последствиями по сравнению с людьми.

Тун Чжао из Школы глобальной безопасности Принстонского университета отмечает, что крупные государства уже активно применяют ИИ в симуляторах, но пока неясно, насколько новая технология интегрируется в настоящие военные решения.

Эксперты не считают, что великие государства готовы давать искусственному интеллекту контроль над ядерным вооружением в ближайшее время.

Несмотря на это, они обеспокоены тем, что командиры могут полагаться на ИИ, если возникнет угроза или необходимость быстрого принятия решений.

Чжао также отметил, что причина, по которой ИИ-модели легче прибегают к использованию ядерного оружия, может заключаться в том, что у них нет страха и они не понимают ситуацию так, как ее видят люди.

