ИИ спровоцирует тотальный крах фондового рынка — эксперты
Категория
Экономика
Дата публикации

ИИ спровоцирует тотальный крах фондового рынка — эксперты

ИИ стремительно толкает мир к хаосу и кризису
Читати українською
Источник:  online.ua

Специалисты компании Citrini Research бьют тревогу из-за массового использования искусственного интеллекта во многих рабочих процессах. Если это не остановить прямо сейчас, то человечеству будет угрожать не только аномальный уровень безработицы, но и крах всего фондового рынка.

Главные тезисы

  • Ведущий экономист Белого дома Пьер Яред называет эти предупреждения "научной фантастикой".
  • Влиятельный экономический обозреватель Ноа Смит считает эти прогнозы “просто страшной сказкой на ночь”.

ИИ стремительно толкает мир к хаосу и кризису

Специальный отчет опубликовал основатель компании Джеймс Ван Гелен вместе с соавтором Аланом Шапом.

Следует обратить внимание на то, что этот документ датируется июнем 2028 года и является своеобразной попыткой заглянуть в недалекое будущее человечества.

Прежде всего, эксперты описывают жуткий сценарий стремительного роста безработицы, ведь ИИ заберет работу у большинства офисных работников.

Гелен и Шап предупреждают, что массовая волна увольнений станет сильным ударом по покупательной способности "белых воротничков", а также замедлит рост мировой экономики в целом.

Команда Citrini убеждена, что все эти события, в конце концов, приведут к краху фондового рынка.

Что важно понимать, экономика зависит от потребительских расходов, зависящих от роста заработной платы.

Если сразу два фактора теряют корреляцию (цены растут, а зарплаты нет), то фондовый рынок одним из первых попадет под удар.

Эксперты обращают внимание на то, что информация в их отчете "является сценарием, а не прогнозом".

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперты раскрыли феномен влюбленности людей в искусственный интеллект
Как ИИ влюбляет в себя людей
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Искусственный интеллект может спровоцировать начало ядерной войны
Решения ИИ могут быть слишком радикальными
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Нейробиологи оценили интеллектуальные способности зуммеров
Зуммеры могли стать жертвами технологического прогресса

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?