ИИ спровоцирует тотальный крах фондового рынка — эксперты

Специалисты компании Citrini Research бьют тревогу из-за массового использования искусственного интеллекта во многих рабочих процессах. Если это не остановить прямо сейчас, то человечеству будет угрожать не только аномальный уровень безработицы, но и крах всего фондового рынка.
Главные тезисы
- Ведущий экономист Белого дома Пьер Яред называет эти предупреждения "научной фантастикой".
- Влиятельный экономический обозреватель Ноа Смит считает эти прогнозы “просто страшной сказкой на ночь”.
ИИ стремительно толкает мир к хаосу и кризису
Специальный отчет опубликовал основатель компании Джеймс Ван Гелен вместе с соавтором Аланом Шапом.
Следует обратить внимание на то, что этот документ датируется июнем 2028 года и является своеобразной попыткой заглянуть в недалекое будущее человечества.
Прежде всего, эксперты описывают жуткий сценарий стремительного роста безработицы, ведь ИИ заберет работу у большинства офисных работников.
Гелен и Шап предупреждают, что массовая волна увольнений станет сильным ударом по покупательной способности "белых воротничков", а также замедлит рост мировой экономики в целом.
Команда Citrini убеждена, что все эти события, в конце концов, приведут к краху фондового рынка.
Что важно понимать, экономика зависит от потребительских расходов, зависящих от роста заработной платы.
Если сразу два фактора теряют корреляцию (цены растут, а зарплаты нет), то фондовый рынок одним из первых попадет под удар.
Эксперты обращают внимание на то, что информация в их отчете "является сценарием, а не прогнозом".
