ИИ спровоцирует тотальный крах фондового рынка — эксперты

Специалисты компании Citrini Research бьют тревогу из-за массового использования искусственного интеллекта во многих рабочих процессах. Если это не остановить прямо сейчас, то человечеству будет угрожать не только аномальный уровень безработицы, но и крах всего фондового рынка.

ИИ стремительно толкает мир к хаосу и кризису

Специальный отчет опубликовал основатель компании Джеймс Ван Гелен вместе с соавтором Аланом Шапом.

Следует обратить внимание на то, что этот документ датируется июнем 2028 года и является своеобразной попыткой заглянуть в недалекое будущее человечества.

Прежде всего, эксперты описывают жуткий сценарий стремительного роста безработицы, ведь ИИ заберет работу у большинства офисных работников.

Гелен и Шап предупреждают, что массовая волна увольнений станет сильным ударом по покупательной способности "белых воротничков", а также замедлит рост мировой экономики в целом.

Команда Citrini убеждена, что все эти события, в конце концов, приведут к краху фондового рынка.

Что важно понимать, экономика зависит от потребительских расходов, зависящих от роста заработной платы.

Если сразу два фактора теряют корреляцию (цены растут, а зарплаты нет), то фондовый рынок одним из первых попадет под удар.

Эксперты обращают внимание на то, что информация в их отчете "является сценарием, а не прогнозом".