ШІ спровокує тотальний крах фондового ринку — експерти

Фахівці компанії Citrini Research б'ють на сполох через масове використання штучного інтелекту в багатьох робочих процесах. Якщо це не зупинити просто зараз, то людству загрожуватиме не лише аномальний рівень безробіття, а й крах всього фондового ринку.

ШІ стірмко штовхає світ до хаосу та кризи

Спеціальний звіт опублікували засновник компанії Джеймс Ван Гелен разом зі співавтором Аланом Шапом.

Варто звернути увагу на те, що цей документ датується червнем 2028 року, тож є своєрідною спробою зазирнути в недалеке майбутнє людства.

Насамперед експерти описують моторошний сценарій стрімкого зростання безробіття, адже ШІ забере роботу у великої кількості офісних працівників.

Гелен і Шап попереджають, що масова хвиля звільнень стане сильним ударом по купівельний спроможності "білих комірців", а також сповільнить зростання світової економіки загалом.

Команда Citrini переконана, що усі ці події врешті-решт призведуть до краху фондового ринку.

Що важливо розуміти, економіка залежить від споживчих витрат, які залежать від зростання заробітної плати.

Якщо одразу два фактори втрачають кореляцію (ціни зростають, а зарплати — ні), то фондовий ринок одним з перших потрапить під удар.

Експерти звертають увагу на те, що інформація в їхньому звіті "є сценарієм, а не прогнозом".