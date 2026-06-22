Исчезло 600 лет назад. Археологи нашли загадочный город Эхене

Во время плановых археологических раскопок в западной Германии было вновь открыто средневековое поселение Эхене, исчезнувшее из исторических записей около 600 лет назад.

Археологи нашли загадочный город Эхене

Долгое время известно только по старым документам, поселение, наконец, было обнаружено благодаря находке остатков дома, фрагментов керамики и каменного погреба неподалеку от города Боргентрайх. Об этом пишет Daily Galaxy.

Любопытно, что на протяжении веков Эхене было лишь заглавием в средневековых текстах. Историки знали о существовании поселения, поскольку оно не раз упоминалось в письменных источниках, но никто точно не знал, где оно располагалось. Затем, после XV века, поселение полностью исчезло из источников. Поделиться

Теперь археологи обнаружили первые материальные следы поселения в ходе исследований, проводившихся накануне строительных работ, связанных с новым проектом ветровых турбин.

История Эхене начинается более тысячи лет назад. Исторические записи свидетельствуют, что город впервые упоминается в 944 году и продолжает появляться в документах в течение всего Средневековья. Последнее известное упоминание о поселении датируется XV веком. После этого следы потерялись, оставив ученых с большим количеством вопросов, чем ответов.

Как отметил Свен Спионг, глава Региональной ассоциации археологов Вестфалии-Липпе (LWL), поселение просто "пропало в небытие". Хотя поле неподалеку от Боргентрайха называлось "Эхелен" — возможно, отголосок потерянной деревни, — не было никаких доказательств, связывающих эту местность с Эхеленом.

Ситуация изменилась, когда археологи провели обследование земли в долине ручья юго-западнее Боргентрайха перед прокладкой линии электропередачи. Под землей они обнаружили свидетельства, которые отвечали тому, что искали историки: остатки средневекового поселения, которое скрывалось на виду у всех. Поделиться

Как поясняется в заявлении, раскопки быстро обнаружили признаки повседневной жизни. Археологи обнаружили многочисленные ямы от столбов, когда-то поддерживавших деревянные постройки, что позволило им составить карту части города.

Отмечается, что некоторые из обнаруженных сооружений оказались удивительно большими. По словам археологов, самые большие деревянные дома могли достигать 20 метров в длину.

На территории также были обнаружены меньшие постройки, в том числе хозяйственные постройки. Были найдены фрагменты керамики, датируемые X и XI веками, что помогло исследователям установить хронологию поселения.

Археолог Нормен Поссельт обнаружил каменный подвал с входом, направленным на север, что указывает на изменения в местных строительных практиках с течением времени. Данные, опубликованные LWL Archaeology, свидетельствуют о том, что подвал отражает эволюцию методов строительства, в то же время сохраняя традиции, уходящие корнями в деревянную архитектуру.

Интересно, что в средневековый период регион был усеян небольшими поселениями, зависевшими от близлежащих источников воды и сельскохозяйственных угодий. Исследователи, участвующие в проекте, объясняют, что деревни, как правило, основывались рядом с ручьями или источниками, поскольку доступ к воде был жизненно важен как для людей, так и для скота.

Ландшафт характеризовался множеством небольших поселений такого типа, по крайней мере с X века, которые, примечательно, всегда располагались рядом с водотоками или вокруг источников, — заявили авторы, добавив, что плодородные земли поблизости делали эти места еще более привлекательными. Поделиться

Недавно обнаруженное поселение также располагалось недалеко от других поселений. Сам Боргентрайх стал укрепленным городом в 1280-х годах и, возможно, некоторое время сосуществовал с Эхене.