Исчезло 600 лет назад. Археологи нашли загадочный город Эхене

Во время плановых археологических раскопок в западной Германии было вновь открыто средневековое поселение Эхене, исчезнувшее из исторических записей около 600 лет назад.
Главные тезисы
- Археологи нашли средневековое поселение Эхене, которое исчезло из исторических записей более 600 лет назад.
- Исследования раскопок установили, что Эхене располагалось рядом с водным источником, что соответствует традиционным методам основания поселений в Средневековье.
Археологи нашли загадочный город Эхене
Долгое время известно только по старым документам, поселение, наконец, было обнаружено благодаря находке остатков дома, фрагментов керамики и каменного погреба неподалеку от города Боргентрайх. Об этом пишет Daily Galaxy.
Теперь археологи обнаружили первые материальные следы поселения в ходе исследований, проводившихся накануне строительных работ, связанных с новым проектом ветровых турбин.
История Эхене начинается более тысячи лет назад. Исторические записи свидетельствуют, что город впервые упоминается в 944 году и продолжает появляться в документах в течение всего Средневековья. Последнее известное упоминание о поселении датируется XV веком. После этого следы потерялись, оставив ученых с большим количеством вопросов, чем ответов.
Как отметил Свен Спионг, глава Региональной ассоциации археологов Вестфалии-Липпе (LWL), поселение просто "пропало в небытие". Хотя поле неподалеку от Боргентрайха называлось "Эхелен" — возможно, отголосок потерянной деревни, — не было никаких доказательств, связывающих эту местность с Эхеленом.
Как поясняется в заявлении, раскопки быстро обнаружили признаки повседневной жизни. Археологи обнаружили многочисленные ямы от столбов, когда-то поддерживавших деревянные постройки, что позволило им составить карту части города.
Отмечается, что некоторые из обнаруженных сооружений оказались удивительно большими. По словам археологов, самые большие деревянные дома могли достигать 20 метров в длину.
На территории также были обнаружены меньшие постройки, в том числе хозяйственные постройки. Были найдены фрагменты керамики, датируемые X и XI веками, что помогло исследователям установить хронологию поселения.
Археолог Нормен Поссельт обнаружил каменный подвал с входом, направленным на север, что указывает на изменения в местных строительных практиках с течением времени. Данные, опубликованные LWL Archaeology, свидетельствуют о том, что подвал отражает эволюцию методов строительства, в то же время сохраняя традиции, уходящие корнями в деревянную архитектуру.
Интересно, что в средневековый период регион был усеян небольшими поселениями, зависевшими от близлежащих источников воды и сельскохозяйственных угодий. Исследователи, участвующие в проекте, объясняют, что деревни, как правило, основывались рядом с ручьями или источниками, поскольку доступ к воде был жизненно важен как для людей, так и для скота.
Недавно обнаруженное поселение также располагалось недалеко от других поселений. Сам Боргентрайх стал укрепленным городом в 1280-х годах и, возможно, некоторое время сосуществовал с Эхене.
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