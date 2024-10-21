В этом году ключевыми испанскими курортами и любимыми городами туристов прокатились волны протеста со стороны местных жителей, страдающих последствиями чрезмерного туризма.
Главные тезисы
- Протесты против туризма в испанских курортных городах направлены на борьбу за сохранение природных ресурсов и доступного жилья.
- Местные жители выходят на улицы Барселоны, Майорки и других курортов, требуя ограничения туристических потоков из-за ущерба окружающей среде и увеличения цен на жилье.
- Протестующие активисты подчеркивают необходимость изменения туристической модели в Испании для более устойчивого развития и сохранения природных ресурсов.
- Испанские власти ищут компромиссные решения для урегулирования конфликта между местными жителями и туристами в целях развития устойчивого туризма.
- Протесты против чрезмерного туризма в Испании отражают активизацию социальной общественной деятельности в стране и требования населения о защите окружающей среды и доступности жилья.
Что известно о протестах против туризма в Испании
Отмечается, что самые большие протесты прошли в Барселоне и на Майорке.
Несмотря на то, что горячий курортный сезон в Испании уже пошел на убыль, местные жители продолжают выходить на протесты и потребовать от туристов убираться.
Так, в воскресенье, 20 сентября туристы, отдыхавшие на Канарских островах, внезапно оказались среди протестующих из числа местных жителей, которые вышли бороться против чрезмерного туризма.
Что известно о причинах протестов против туризма в Испании
По их словам, из-за чрезмерного туризма местные жители теряют позиции на рынке жилья.
Волна протестов прошла под лозунгом “Канарские острова имеют предел. Местные жители вышли на демонстрации на Гран-Канарии, Тенерифе, Ла-Пальме, Фуэртевентуре, Лансароте и Эль Эрро с призывами изменить туристические модели.
Так, на Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе протестующие ходили прямо посреди отдыхающих, которые загорали, скандируя "Этот пляж наш".
Активисты заявляют, что прибытие миллионов посетителей ежегодно истощает ограниченные природные ресурсы, такие как вода, и наносит ущерб окружающей среде.
Испанские власти подсчитали, что всего в демонстрациях приняли участие по меньшей мере 8 тыс человек.
Между тем в субботу, 19 октября, сотни протестующих вышли на улицы Валенсии, чтобы потребовать более доступного жилья, заявив, что туристические квартиры повышают цены.
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