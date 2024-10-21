В этом году ключевыми испанскими курортами и любимыми городами туристов прокатились волны протеста со стороны местных жителей, страдающих последствиями чрезмерного туризма.

Что известно о протестах против туризма в Испании

Отмечается, что самые большие протесты прошли в Барселоне и на Майорке.

Несмотря на то, что горячий курортный сезон в Испании уже пошел на убыль, местные жители продолжают выходить на протесты и потребовать от туристов убираться.

Так, в воскресенье, 20 сентября туристы, отдыхавшие на Канарских островах, внезапно оказались среди протестующих из числа местных жителей, которые вышли бороться против чрезмерного туризма.

Что известно о причинах протестов против туризма в Испании

По их словам, из-за чрезмерного туризма местные жители теряют позиции на рынке жилья.

Волна протестов прошла под лозунгом “Канарские острова имеют предел. Местные жители вышли на демонстрации на Гран-Канарии, Тенерифе, Ла-Пальме, Фуэртевентуре, Лансароте и Эль Эрро с призывами изменить туристические модели.

Так, на Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе протестующие ходили прямо посреди отдыхающих, которые загорали, скандируя "Этот пляж наш".

Активисты заявляют, что прибытие миллионов посетителей ежегодно истощает ограниченные природные ресурсы, такие как вода, и наносит ущерб окружающей среде.

Нам нужно изменить туристическую модель, чтобы она оставляла здесь богатство, чтобы она ценила то, что есть на этой земле, потому что она прекрасна, — объясняет 32-летняя участница протеста на Гран-Канарии Сара Лопес. Поделиться

Испанские власти подсчитали, что всего в демонстрациях приняли участие по меньшей мере 8 тыс человек.

Между тем в субботу, 19 октября, сотни протестующих вышли на улицы Валенсии, чтобы потребовать более доступного жилья, заявив, что туристические квартиры повышают цены.