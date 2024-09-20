Портовый французский город Марсель неоднократно называли худшим в стране из-за развитой наркоторговли и преступности, однако в последнее время этот город пользуется большой популярностью среди туристов.

Чем Марсель вызвал настоящий туристический бум

Как отмечают журналисты Time Out, в последнее время все больше аналитиков в сфере туризма и блоггеров призывают путешественников обратить внимание на Марсель.

Все верно — за последние пару месяцев практически все со своими шикарными собачками отправились в этот провансальский город, и Марсель получает наибольшую волну внимания с тех пор, как в 2013 году его короновали как культурную столицу Европы, — отмечает автор публикации Лив Келли. Поделиться

По информации Expedia, базирующейся на поиске отелей на сайте этого года с датами заезда в июне, июле или августе, по сравнению с тем же периодом прошлого года, интерес граждан из Великобритании к Марселю вырос на 25% в течение сезона.

Марсель

В июне рост поисков гостиниц составил 10% в годовом исчислении, в июле — 20%, а в августе — 35%.

По убеждению аналитиков издания, ключевая привлекательность Марселя заключается в его кардинальной непохожести на остальные европейские города.

Далеко от элегантно одетых людей, потягивающих розовое вино в стильных обстановках Ривьеры, Марсель — это модное место, наполненное электронной музыкой, и все это благодаря его буйному разнообразию (исторически он строился на общинах из Италии, Испании и Северной Африки, если назвать всего несколько), — объясняют авторы публикации. Поделиться

Марсель

Они отмечают, что рост популярности Марселя среди туристов начался еще в 2020 году в разгар пандемии коронавируса, когда жители Парижа, в основном художники, рестораторы и отдаленные работники, начали отправляться на юг в поисках жизни, полного солнца, моря и тарелок буйабеса.

Какими впечатлениями делятся туристы после посещения Марселя

Это своего рода Берлин во Франции. И он отличается от остальной Франции. Он очень разнообразен — там очень много тунисцев, и он гораздо более интегрирован, чем Париж. Некоторые его части даже напоминают Амстердам, но в целом он дышит позитивом, делится впечатлениями от первого посещения Марселя в этом году Кийя Омошеби. Поделиться

Кроме этого, взлет популярности Марселя связан со спортом, ведь окрестности города давно стали популярным местом для любителей активного отдыха, в частности, скалолазания.

Однако этим летом Марсель в большом количестве посетили толпы болельщиков, желавших стать свидетелями парусных соревнований в рамках Олимпиады в Париже.

Авторы материала отмечают, что Марсель демонстрирует разнообразие практически во всех аспектах культуры, моды, искусства, музыки, а также кухни.

Это отчетливо выделяется. Поскольку население очень разнообразно, то и гастрономическая сцена тоже: есть традиционные марсельские закусочные, где подают отличный буйабес и свежие морепродукты, алжирские и марокканские рестораны, где подают невероятные тажины и кускус, и недавние открытия, как Limmat, где швейцарский шеф- по имени Лилиан Гадола готовит невероятные блюда пискетарианской и вегетарианской кухни, — рассказывает Оливия, уже дважды посетившая Марсель в этом году. Поделиться

Местные же, похоже, предпочитают... пиццу, которая, по их мнению, вполне может конкурировать с итальянской.