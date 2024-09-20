Портовый французский город Марсель неоднократно называли худшим в стране из-за развитой наркоторговли и преступности, однако в последнее время этот город пользуется большой популярностью среди туристов.
Главные тезисы
- Марсель считается опасным городом Франции из-за высокой преступности и наркоторговли, однако он пользуется популярностью среди туристов.
- Популярность Марселя резко возросла во время пандемии и с началом Олимпиады в Париже.
- Гастрономическая сцена Марселя предлагает уникальное разнообразие блюд, от традиционной французской до алжирской и марокканской кухни.
- Рост популярности Марселя связан с его разнообразной культурой, музыкой, искусством, модой, а также спортивными мероприятиями, включая парусные соревнования.
- Марсель отличается от других европейских городов своим разнообразием и уникальностью, что делает его привлекательным для туристов со всего мира.
Чем Марсель вызвал настоящий туристический бум
Как отмечают журналисты Time Out, в последнее время все больше аналитиков в сфере туризма и блоггеров призывают путешественников обратить внимание на Марсель.
По информации Expedia, базирующейся на поиске отелей на сайте этого года с датами заезда в июне, июле или августе, по сравнению с тем же периодом прошлого года, интерес граждан из Великобритании к Марселю вырос на 25% в течение сезона.
В июне рост поисков гостиниц составил 10% в годовом исчислении, в июле — 20%, а в августе — 35%.
По убеждению аналитиков издания, ключевая привлекательность Марселя заключается в его кардинальной непохожести на остальные европейские города.
Они отмечают, что рост популярности Марселя среди туристов начался еще в 2020 году в разгар пандемии коронавируса, когда жители Парижа, в основном художники, рестораторы и отдаленные работники, начали отправляться на юг в поисках жизни, полного солнца, моря и тарелок буйабеса.
Какими впечатлениями делятся туристы после посещения Марселя
Кроме этого, взлет популярности Марселя связан со спортом, ведь окрестности города давно стали популярным местом для любителей активного отдыха, в частности, скалолазания.
Однако этим летом Марсель в большом количестве посетили толпы болельщиков, желавших стать свидетелями парусных соревнований в рамках Олимпиады в Париже.
Авторы материала отмечают, что Марсель демонстрирует разнообразие практически во всех аспектах культуры, моды, искусства, музыки, а также кухни.
Местные же, похоже, предпочитают... пиццу, которая, по их мнению, вполне может конкурировать с итальянской.
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