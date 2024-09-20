Наиболее опасный город Франции пользуется бешеной популярностью у туристов. Известна причина
Категория
Экономика
Дата публикации

Наиболее опасный город Франции пользуется бешеной популярностью у туристов. Известна причина

Марсель
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Источник:  online.ua

Портовый французский город Марсель неоднократно называли худшим в стране из-за развитой наркоторговли и преступности, однако в последнее время этот город пользуется большой популярностью среди туристов.

Главные тезисы

  • Марсель считается опасным городом Франции из-за высокой преступности и наркоторговли, однако он пользуется популярностью среди туристов.
  • Популярность Марселя резко возросла во время пандемии и с началом Олимпиады в Париже.
  • Гастрономическая сцена Марселя предлагает уникальное разнообразие блюд, от традиционной французской до алжирской и марокканской кухни.
  • Рост популярности Марселя связан с его разнообразной культурой, музыкой, искусством, модой, а также спортивными мероприятиями, включая парусные соревнования.
  • Марсель отличается от других европейских городов своим разнообразием и уникальностью, что делает его привлекательным для туристов со всего мира.

Чем Марсель вызвал настоящий туристический бум

Как отмечают журналисты Time Out, в последнее время все больше аналитиков в сфере туризма и блоггеров призывают путешественников обратить внимание на Марсель.

Все верно — за последние пару месяцев практически все со своими шикарными собачками отправились в этот провансальский город, и Марсель получает наибольшую волну внимания с тех пор, как в 2013 году его короновали как культурную столицу Европы, — отмечает автор публикации Лив Келли.

По информации Expedia, базирующейся на поиске отелей на сайте этого года с датами заезда в июне, июле или августе, по сравнению с тем же периодом прошлого года, интерес граждан из Великобритании к Марселю вырос на 25% в течение сезона.

Марсель приобретает бешеную популярность у туристов
Марсель

В июне рост поисков гостиниц составил 10% в годовом исчислении, в июле — 20%, а в августе — 35%.

По убеждению аналитиков издания, ключевая привлекательность Марселя заключается в его кардинальной непохожести на остальные европейские города.

Далеко от элегантно одетых людей, потягивающих розовое вино в стильных обстановках Ривьеры, Марсель — это модное место, наполненное электронной музыкой, и все это благодаря его буйному разнообразию (исторически он строился на общинах из Италии, Испании и Северной Африки, если назвать всего несколько), — объясняют авторы публикации.

Марсель приобретает бешеную популярность у туристов
Марсель

Они отмечают, что рост популярности Марселя среди туристов начался еще в 2020 году в разгар пандемии коронавируса, когда жители Парижа, в основном художники, рестораторы и отдаленные работники, начали отправляться на юг в поисках жизни, полного солнца, моря и тарелок буйабеса.

Какими впечатлениями делятся туристы после посещения Марселя

Это своего рода Берлин во Франции. И он отличается от остальной Франции. Он очень разнообразен — там очень много тунисцев, и он гораздо более интегрирован, чем Париж. Некоторые его части даже напоминают Амстердам, но в целом он дышит позитивом, делится впечатлениями от первого посещения Марселя в этом году Кийя Омошеби.

Кроме этого, взлет популярности Марселя связан со спортом, ведь окрестности города давно стали популярным местом для любителей активного отдыха, в частности, скалолазания.

Однако этим летом Марсель в большом количестве посетили толпы болельщиков, желавших стать свидетелями парусных соревнований в рамках Олимпиады в Париже.

Авторы материала отмечают, что Марсель демонстрирует разнообразие практически во всех аспектах культуры, моды, искусства, музыки, а также кухни.

Это отчетливо выделяется. Поскольку население очень разнообразно, то и гастрономическая сцена тоже: есть традиционные марсельские закусочные, где подают отличный буйабес и свежие морепродукты, алжирские и марокканские рестораны, где подают невероятные тажины и кускус, и недавние открытия, как Limmat, где швейцарский шеф- по имени Лилиан Гадола готовит невероятные блюда пискетарианской и вегетарианской кухни, — рассказывает Оливия, уже дважды посетившая Марсель в этом году.

Местные же, похоже, предпочитают... пиццу, которая, по их мнению, вполне может конкурировать с итальянской.

Без сомнения, пицца, или "pitze", как мы говорим здесь, является самым типичным марсельским блюдом. Это наш общий знаменатель. Многие из нас ели буйабес только один или два раза в жизни, но у каждого марсельца есть своя история с пиццей, и нет ничего лучше, чем есть ее на камнях перед морем, — отмечает автор книги по кухне Марселя Верана Фредиани.

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