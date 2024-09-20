Портове французьке місто Марсель неодноразово називали гіршим у країні через розвинену наркоторгівлю та злочинність, однак останнім часом це місто користується шаленою популярністю серед туристів.
Головні тези:
- Марсель, найбільш небезпечне місто Франції, переживає популярність серед туристів
- Зростаючий інтерес до Марселя відзначають аналітики та туристичні блогери
- Марсель відзначають єдинорідністю та культурним розмаїттям, що робить його відмінним від інших європейських міст
- Популярність Марселя серед туристів зросла під час пандемії та після старту Олімпіади в Парижі
- Марсель пропонує різноманітну гастрономічну сцену, яка включає традиційні французькі страви та впливи алжирської та марокканської кухні
Чим Марсель викликав справжній туристичний бум
Як зазначають журналісти видання Time Out, останнім часом все більше аналітиків у сфері туризму та блогерів закликають мандрівників звернути увагу на Марсель.
За інформацією Expedia, що базується на пошуку готелів на сайті цього року з датами заїзду в червні, липні або серпні, порівняно з тим самим періодом минулого року, інтерес громадян з Великої Британії до Марселя зріс на 25% протягом сезону.
У червні зростання пошуків готелів становило 10% у річному обчисленні, в липні — 20%, а в серпні — 35%.
На переконання аналітиків видання, ключова привабливість Марселя полягає у його кардинальній несхожості з рештою європейських міст.
Вони зазначають, що зростання популярності Марселя серед туристів почалось ще у 2020 році у розпал пандемії коронавірусу, коли жителі Парижа — здебільшого художники, ресторатори та віддалені працівники — почали вирушати на південь у пошуках життя, сповненого сонця, моря та тарілок буйабеса.
Якими враженнями діляться туристи після відвідування Марселю
Окрім цього зліт популярності Марселя пов’язаний зі спортом, адже околиці міста давно стали популярним місцем для любителів активного відпочинку, зокрема, скелелазання.
Однак цього літа до Марселю у великій кількості завітали натовпи вболівальників, які бажали стати свідками вітрильних змагань у рамках Олімпіади в Парижі.
Автори матеріалу зазначають, що Марсель демонструє різноманіття практично в усіх аспектах культури, моди, мистецтва, музики, а також кухні.
Натомість місцеві, схоже, віддають перевагу... піці, яка, на їхню думку, цілком може конкурувати з італійською.
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