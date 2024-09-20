Найбільш небезпечне місто Франції користується шаленою популярністю у туристів. Відома причина
Категорія
Економіка
Дата публікації

Найбільш небезпечне місто Франції користується шаленою популярністю у туристів. Відома причина

Марсель
Джерело:  online.ua

Портове французьке місто Марсель неодноразово називали гіршим у країні через розвинену наркоторгівлю та злочинність, однак останнім часом це місто користується шаленою популярністю серед туристів. 

Головні тези:

  • Марсель, найбільш небезпечне місто Франції, переживає популярність серед туристів
  • Зростаючий інтерес до Марселя відзначають аналітики та туристичні блогери
  • Марсель відзначають єдинорідністю та культурним розмаїттям, що робить його відмінним від інших європейських міст
  • Популярність Марселя серед туристів зросла під час пандемії та після старту Олімпіади в Парижі
  • Марсель пропонує різноманітну гастрономічну сцену, яка включає традиційні французькі страви та впливи алжирської та марокканської кухні

Чим Марсель викликав справжній туристичний бум

Як зазначають журналісти видання Time Out, останнім часом все більше аналітиків у сфері туризму та блогерів закликають мандрівників звернути увагу на Марсель.

Все вірно — за останні пару місяців практично всі зі своїми шикарними песиками вирушили в це провансальське місто, і Марсель отримує найбільшу хвилю уваги відтоді, як 2013 року його коронували як культурну столицю Європи, — зазначає автор публікації Лів Келлі.

За інформацією Expedia, що базується на пошуку готелів на сайті цього року з датами заїзду в червні, липні або серпні, порівняно з тим самим періодом минулого року, інтерес громадян з Великої Британії до Марселя зріс на 25% протягом сезону.

Марсель набуває шаленої популярності в туристів
Марсель

У червні зростання пошуків готелів становило 10% у річному обчисленні, в липні — 20%, а в серпні — 35%.

На переконання аналітиків видання, ключова привабливість Марселя полягає у його кардинальній несхожості з рештою європейських міст.

Далеко від елегантно вдягнутих людей, що потягують рожеве вино в стильних обстановках Рив'єри, Марсель — це модне місце, сповнене електронною музикою, і все це завдяки його буйному розмаїттю (історично він будувався на громадах з Італії, Іспанії та Північної Африки, якщо назвати лише кілька), — пояснюють автори публікації.

Марсель набуває шаленої популярності в туристів
Марсель

Вони зазначають, що зростання популярності Марселя серед туристів почалось ще у 2020 році у розпал пандемії коронавірусу, коли жителі Парижа — здебільшого художники, ресторатори та віддалені працівники — почали вирушати на південь у пошуках життя, сповненого сонця, моря та тарілок буйабеса.

Якими враженнями діляться туристи після відвідування Марселю

Це свого роду Берлін Франції. І він відрізняється від решти Франції. Він дуже різноманітний — там дуже багато тунісців, і він набагато більш інтегрований, ніж Париж. Деякі його частини навіть нагадують Амстердам, але загалом він дихає позитивом, ділиться враженнями від першого відвідування Марселю цього року Кійя Омошебі.

Окрім цього зліт популярності Марселя пов’язаний зі спортом, адже околиці міста давно стали популярним місцем для любителів активного відпочинку, зокрема, скелелазання.

Однак цього літа до Марселю у великій кількості завітали натовпи вболівальників, які бажали стати свідками вітрильних змагань у рамках Олімпіади в Парижі.

Автори матеріалу зазначають, що Марсель демонструє різноманіття практично в усіх аспектах культури, моди, мистецтва, музики, а також кухні.

Це виразно виділяється. Оскільки населення дуже різноманітне, то й гастрономічна сцена теж: є традиційні марсельські закусочні, де подають чудовий буйабес і свіжі морепродукти, алжирські та марокканські ресторани, де подають неймовірні тажини та кускус, і нещодавніші відкриття, як-от Limmat, де швейцарський шеф-кухар на ім'я Ліліан Гадола готує неймовірні страви піскетаріанської та вегетаріанської кухні, — розповідає Олівія, яка вже двічі відвідала Марсель у цьому році.

Натомість місцеві, схоже, віддають перевагу... піці, яка, на їхню думку, цілком може конкурувати з італійською.

Без сумніву, піца, або "pitze", як ми говоримо тут, є найтиповішою марсельською стравою. Це наш спільний знаменник. Багато хто з нас їв буйабес лише один або два рази в житті, але в кожного марсельця є своя історія з піцою, і немає нічого кращого, ніж їсти її на камінні перед морем, — зазначає автор книги по кухню Марселя Верана Фредіані.

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